Die Rheinmetall-Aktie hat von der Privatbank Berenberg in Sachen Kursziel ein echtes Upgrade erhalten. So hoch könnte das Rüstungspapier demnächst noch steigen. Sollten Anleger jetzt zuschlagen?

Eine eindeutige Richtung konnte die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall zuletzt nicht mehr einschlagen. Nach einer starken Rallye setzte sich das Wertpapier bei etwa 540 Euro fest und tendierte seitwärts. Bis zum Allzeithoch bei über 570 Euro ist es zwar noch ein Stück, momentan stagniert die Aktie aber auf einem hohen Niveau und verspricht dank voller Auftragsbücher weiteres Wachstum, auch wenn ein Teil mit Sicherheit schon in den aktuellen Kurs eingepreist ist.

Langfristig gesehen bietet der Kurs durch zahlreiche geopolitische Risiken noch Spielraum, um in neue Höhen vorzudringen. Dafür spricht ebenso eine neue Einschätzung der Privatbank Berenberg.

Berenberg hebt Kursziel für Rheinmetall-Aktie deutlich an

So schraubten die Experten von Berenberg das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie von 590 auf 655 Euro nach oben, was derzeit einem Upside von über 20 Prozent entsprechen würde. Analyst George McWhirter untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie tiefergehend die Auftragssituation im Rüstungsgeschäft und ist nun zuversichtlicher für die mittelfristigen Wachstumsziele. Er erhöhte daher seine Gewinnschätzung je Aktie für das Jahr 2026 um 7 Prozent.

Rheinmetall-Aktie zeigt sich zunächst ungerührt

Reagiert hat die Aktie von Rheinmetall am Montag kaum auf das neue Kursziel und den positiven Ausblick von Berenberg. Stattdessen ging es zwischenzeitlich sogar um mehr als einen Prozentpunkt auf 535 Euro abwärts. Tatsächlich ist es bei der Rheinmetall-Aktie nicht unüblich, dass auf große Kurssprünge Gewinnmitnahmen folgen.

Nach Erreichen des Allzeithochs im April musste das Papier so schon zwei ausgedehnte Korrekturen verkraften, der Titel konnte sich aber immer wieder fangen und dürfte perspektivisch auch Rekorde brechen. Die Dips könnten Anleger daher für einen günstigen Einstieg nutzen. Die Aktie von Rheinmetall finden Sie auch im Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE.

