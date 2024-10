Am 24. Oktober wird Amazon seine Ergebnisse zum dritten Quartal des Geschäftsjahres vorstellen. Könnten sie den Auftakt zu einer Rallye der Tech-Aktie geben und sollten Anleger noch schnell zuschlagen?



Seit Anfang des Jahres konnte die Aktie des Online-Versandriesen Amazon schon um 23 Prozent zulegen. Die Zahl klingt nicht schlechter, liegt aber auf dem Niveau der Gesamtperformance des US-Index S&P 500. Den Markt schlagen können Anleger mit der Aktie also gerade nur bedingt.

Zudem bewegt sich der Kurs des Titels seit einiger Zeit seitwärts. Impulse fehlen. Könnten die Quartalszahlen genau diese liefern und der Amazon-Aktie neuen Schwung verleihen?



Goldman Sachs optimistisch bei Quartalszahlen

Für die US-Bank Goldman Sachs bleibt die Aktie von Amazon vor den Quartalszahlen nächste Woche ein Kauf mit einem Kursziel von 230 US-Dollar, was einem Upside von 24 Prozent entspricht. Der Online-Händler dürfte eine relativ stabile eCommerce-Nachfrage verzeichnet haben, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum des Cloud-Computing-Dienstes AWS sollte sich weiter beschleunigt haben.

In den kommenden Jahren soll Amazon den Angaben zufolge eine „solide Mischung“ aus Umsatzwachstum und Ausweitung der operativen Margen gelingen, während gleichzeitig in langfristiges Wachstum investiert wird. Beispiele dafür sind Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) oder das kurz vor dem Start stehende Satellitenprogramm des Konzerns namens „Kuiper“.



Das erwartet die Wall Street von der Amazon-Aktie

Laut der Finanzplattform „TipRanks“ beobachten derzeit 47 Analysten die Aktie des Online-Versandhändlers, 45 würden die Amazon-Aktie kaufen und nur zwei halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 224 Euro, was einem Kurswachstum von etwa 20 Prozent entsprechen würde.

Diesen Sprung wird Amazon natürlich nicht am Tag der Quartalszahlen machen, aufgrund der Einschätzungen ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass Amazon bei der Verkündung der Ergebnisse ein kräftiges Kursplus verzeichnet. Und für langfristige Anleger bleibt das Papier so oder so eine lohnende Investition, das Sie gemeinsam mit anderen Tech-Highflyern ebenfalls im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE finden.

Experten der Seite „The Motley Fool“ spekulierten bereits darüber, dass Amazon aufgrund seiner KI-Ambitionen das erste Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von fünf Billionen US-Dollar werden könnte.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.