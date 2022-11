Die Bewertungen an den Börsen werden von Tag zu Tag attraktiver und Anleger sollten jetzt kaufen. Denn bald könnte es vorbei sein mit der Schnäppchensaison. Von Johann Werther

In den letzten Jahren hörte man oft: Die Aktie ist super, aber leider viel zu teuer. Viele Anleger, die dabei sein wollten, fühlten sich abgeschreckt oder stiegen zu wirklich horrenden Bewertungen ein. Letztere dürften sich beim aktuellen Abwärtstrend besonders geärgert haben und diejenigen, die auf ihrem Cash saßen, über die hohe Inflation.

In beiden Fällen haben Aktionäre also Geld verloren. Doch jetzt sieht das bedeutend anders aus – Aktien werden immer und immer günstiger. Dies könnte eine historische Einstiegschance sein, welche sobald nicht mehr wiederkommen dürfte.

2018 und andere Korrekturen

Denn wie 2018 und andere Korrekturen zeigen, die nicht zu einem Crash an den Märkten geführt haben, ist die Erholung in den Indizes rasant und übersteigt in einer Form der Hybris oftmals das eigentliche Ausgangsniveau. So erlebte man es März 2020, als der Markt zwar crashte, sich aber in wenigen Monaten aber komplett wieder erholt hatte. Im Februar 2022 war das Durchschnittliche KGV des S&P 500 bei 25 - ein Jahr später schon bei 29.

Ähnliches konnte man 2018 beobachten, als im Juli das KGV des Index bei 20 lag, ein Jahr später aber schon auf 22 geklettert war. Zwar kann sich dieser Bärenmarkt deutlich länger als erwartet ziehen, doch genauso schnell vorbei sein. Deswegen dürfte das Warten auf den “Tiefpunkt” vergebene Liebesmüh sein und viele Anleger gehen das Risiko hier viel zu spät einzusteigen. Darum heißt es jetzt kaufen, solange die Bewertung noch niedrig ist.

Drei Aktien, die bisher immer zu “teuer” waren

Doch wer nicht gleich den ganzen Index kaufen will, der kann sich auch auf einzelne Aktien konzentrieren. Wir haben einmal die Augen offen gehalten nach Schnäppchenaktien, die schon lange nicht mehr so billig waren wie jetzt und trotzdem nicht morgen Insolvenz anmelden dürften:

Microsoft

KGV 2020: 35

KGV 2021: 33

KGV 2022: 26

Microsoft ist übrigens auch im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index enthalten. Der Index fasst Aktien zusammen, die das Zeug haben, sich auch durch schwierige Zeiten zu navigieren.

NVIDIA

KGV 2020: 55

KGV 2021: 79

KGV 2022: 29

SAP

KGV 2020: 43

KGV 2021: 24

KGV 2022: 17

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia