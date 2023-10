Die KI-Aktie hat dieses Jahr bereits einige Anlegerherzen höherschlagen lassen – doch ist es schon zu spät, jetzt noch bei dem Tech-Giganten Nvidia einzusteigen? So viel Kurschance ist noch drin

Sie ist die wohl beliebteste Aktie des Jahres: Nvidia. Der Grafikkartenhersteller gilt als einer der größten Spieler beim Thema künstliche Intelligenz und konnte durch den aufgeflammten Hype des Tech-Trends 2023 besonders profitieren – wenn auch das Unternehmen bereits zuvor eine entscheidende Rolle in diesem Bereich spielte.

Daher verwundert es nicht, dass die Aktie seit Jahresanfang rund 200 Prozent im Plus liegt. Nach der Verkündigung der Quartalszahlen legte sie innerhalb weniger Tage nochmal ordentlich zu. Doch wie viel Kurschance ist jetzt eigentlich noch drin? Lohnt es sich überhaupt noch, einzusteigen?

Darum lohnt sich der Einstieg bei Nvidia immer noch deutlich – das sagen die Analysten

Ja, der Einstieg lohnt sich, blickt man auf die Einschätzungen der Analysten. Laut den Analysten der Bloomberg-Datenbank empfehlen immer noch 60 von ihnen den Kauf, nur drei zum Halten und kein Einziger zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt hier bei 645,95 Dollar und bietet damit eine durchschnittliche Kurschance von über 50 Prozent. Es gibt sogar Analysten, die noch weitaus mehr Chancen sehen – und zwar keine Unbekannten. So liegt das Kursziel von Baird etwa bei 750 Dollar, das von HSBC sogar bei 800 Dollar und Rosenblatt Securities hat mit 1100 Dollar das höchste Kursziel von allen – 158 Prozent Kurschance.

Aber ist wirklich noch so viel zu holen? Die Chancen stehen nicht schlecht. Nvidia ist sowohl vom Geschäftsmodell, der Branche als auch den Zahlen hervorragend aufgestellt. So erwarten Analysten beim Umsatz für das Gesamtjahr ein Plus von über 100 Prozent, der Gewinn je Aktie könnte sich um 340 Prozent auf 10,73 Dollar erhöhen.

Ein Investment in Nvidia scheint zu jedem Zeitpunkt sinnvoll zu sein, denn künstliche Intelligenz ist kein flüchtiger Trend, sondern vielmehr ein langanhaltender Megatrend. Nvidia, als eines der führenden Unternehmen in diesem Sektor, besitzt enorme Potenziale für weiteres Wachstum. Die Prozessoren und die Rechenkapazität, die Nvidia bereitstellt, sind fundamentale Komponenten jeder KI-Technologie, ohne die diese nicht funktionieren könnte. Es ist jedoch diskutabel, ob es eventuell einen günstigeren Zeitpunkt zum Einstieg geben könnte, insbesondere wenn die Aktien durch positive Ergebnisse bereits einen erheblichen Wertzuwachs erfahren haben. Denn ja: Es handelt sich um eine Technologie-Aktie, die hin und wieder deutlichen Schwankungen unterliegt. Ob man jedoch genau den richtigen Einstiegszeitpunkt finden wird, ist schwierig. So oder so wird erwartet, dass Nvidia auch weiterhin beeindruckende Ergebnisse erzielen wird. Unabhängig vom Einstiegszeitpunkt dürfte ein langfristiges Investment in Nvidia mit hoher Wahrscheinlichkeit rentabel sein.

KI ist der neue Super-Markt an der Börse – das hat zuletzt vor allem der Chatbot ChatGPT unter Beweis gestellt. Eindrucksvoll zeigte die Anwendung: Die Möglichkeiten, KI einzusetzen, sind schier grenzenlos. Laut Studien soll künstliche Intelligenz das weltweite Bruttoinlandsprodukt bis 2030 um 15,7 Billionen US-Dollar erhöhen können. Entsprechend hart umkämpft ist der Markt.

Die Redaktion von BÖRSE ONLINE macht den Megatrend jetzt per Index investierbar. Der Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen. Zu den attraktiven Werten zählen unter anderem Alphabet, Amazon, Shutterstock, Veritone, C3AI, Nvidia oder Microsoft. Alle Aktien im Index sind gleich gewichtet.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.