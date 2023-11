Die Shell-Aktie steigt heute nach Quartalszahlen deutlich. Dafür sind vor allem eine fette Dividende und ein neues milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm verantwortlich. Was Anleger jetzt wissen sollten.

Am Donnerstagmorgen steigt die Shell-Aktie an der Börse um rund 2 Prozent. Denn wie Bloomberg berichtet, will der britische Ölriese Shell das Aktienrückkaufprogramm wieder ausweiten. In den nächsten drei Monaten will Shell eigene Aktien im Wert von 3,5 Milliarden Dollar zurückkaufen. In den vergangenen drei Monaten waren es 2,7 Milliarden Dollar gewesen, die in den Aktienrückkauf geflossen waren. Weil es zuletzt Unsicherheiten rund um niedrigere Öl- und Gaspreise gegeben hatte, hatte Shell das aktuelle Aktienrückkaufprogramm sparsamer eingesetzt. Die Dividende bleibt dabei unverändert bei 33,1 Dollar-Cent je Aktie, was aktuell zu einer Dividendenrendite von 4,15 Prozent führt.

Doch sollten Anleger die Shell-Aktie jetzt kaufen?

Shell-Aktie jetzt wegen Dividende und Aktienrückkaufprogramm kaufen?

Ja. Denn im Chart sieht die Shell-Aktie weiter sehr stark aus. Sie notiert komfortabel über der 50-Tage-Linie (blau) und über der 200-Tage-Linie. Somit ist der Aufwärtstrend voll intakt. Auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Shell-Aktie mit einem Kursziel von 39 Euro und einem Stoppkurs von 19,00 Euro. Aktuell bedeutet dies also ein Kurspotenzial von 24 Prozent. Und das bei einer niedrigen fundamentalen Bewertung mit einem KGV von 7,1 für 2024 und einer Dividendenrendite von 4,15 Prozent.

Zudem zeigten sich der Markt und Analysten erleichtert nach den Quartalszahlen. Zuletzt hatte es Druck auf die Energie-Branche gegeben, weil die Ölpreise und Gaspreise gesunken waren. Nun schrieb aber die Société Générale, dass es eine "Erleichterung" sei, dass Shell bei den Quartalszahlen wie erwartet abgeliefert habe. Zudem sei der Cash-Bestand und der Cashflow sehr positiv.

Auch Morgan Stanley zeigte sich mit den Quartalszahlen zufrieden und hob das "höher als erwartete Aktienrückkaufprogramm" hervor. Und auch JP Morgan riet zu einem Kauf bei Shell und verwies auf die guten Zahlen.

Denn der bereinigte Gewinn von Shell lag im abgelaufenen Quartal bei 6,22 Milliarden Dollar. Das waren zwar 34 Prozent weniger als im Vorjahr, aber Analysten hatten genau mit diesem Wert gerechnet. Der Gewinn je Aktie lag nach 1,3 Dollar im Vorjahreszeitraum zwar nur bei 0,93 Dollar, aber auch das war genau so erwartet worden. Dafür lag der Cashflow sogar nur 1,7 Prozent niedriger als im Vorjahresquartal, was Analysten und Anleger sehr positiv stimmte. Zusammen mit der hohen Dividende und dem neuen Aktienrückkaufprogramm schlagen sie bei der Shell-Aktie zu.

