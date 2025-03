Die Aktie des Tech-Giganten Amazon musste in den letzten Wochen ordentlich einstecken. Der Ausverkauf könnte bald aber schon ein Ende finden. Und das Comeback könnte sensationell werden.



Die Aktie von Amazon macht es Anlegern gerade nicht leicht. Schon seit Wochen befindet sich der Tech-Gigant an der Börse im Sinkflug und notiert mittlerweile etwa 20 Prozent unter dem Anfang Februar erreichten Allzeithoch. Mit dem Abschwung ist Amazon nicht allein. Rezessionssorgen aufgrund der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump haben in jüngster Vergangenheit viele große Unternehmen in Amerika belastet. Und dem Online-Versandriesen konnte nicht mal eine positive Einschätzung von JPMorgan helfen.



Für JPMorgan bleibt Amazon eine „Top-Idee“

Die US-Bank JPMorgan hatte ihre Einstufung für Amazon zuletzt auf „Overweight“ belassen. Für die Experten ist das Papier weiter ein Favorit an der Börse – trotz Sell-off. In einer möglichen Rezession soll der Konzern den Angaben zufolge sogar noch Marktanteile gewinnen können. Unter anderem niedrige Preise, eine breite Auswahl und ein stärkeres Wachstum bei den notwendigen Konsumgütern wie Lebensmittel würden für das Unternehmen sprechen. All das half der Aktie bisher zwar nicht aus der Krise. Dazu wiegt die aktuelle Zinspolitik - neben dem wirtschaftlichen Abschwung – zu schwer.

Mittelfristig sollte sich der Technologie-Sektor aber durch den weiter andauernden KI-Hype wieder erholen. Und Amazon könnte aufgrund der guten Marktposition sogar besonders früh ein Sensations-Comeback feiern. Deswegen finden Sie den Titel gemeinsam mit anderen Technologie-Highflyern auch im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE.



Sind bei der Amazon-Aktie jetzt 40 Prozent Upside drin?

An der Wall Street hat sich unterdessen die positive Stimmung gegenüber Amazon kaum verändert. Von insgesamt 47 Analysten, die die Aktie laut der Plattform „TipRanks“ beobachten, raten 46 zum Kauf, nur ein Experte würde den Titel gerade halten.

Das durchschnittliche Kursziel von 270,33 US-Dollar würde mittelfristig noch ein Plus von 40 Prozent an der Börse bedeuten. Die derzeitige Kurschancen haben also auch einen Vorteil für Anleger. Wer jetzt einsteigt und die Kursschwäche aussitzt, könnte möglicherweise mit höheren Gewinnen als noch vor ein paar Wochen entlohnt werden.



Lesen Sie auch: Neues Mega-Kursziel: Rheinmetall-Aktie könnte sich bis 2030 verdoppeln, aber…



Oder: Gold im Höhenflug – So weit kann das Edelmetall jetzt noch steigen, sagen Experten