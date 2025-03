Gold hat kürzlich erstmals die magische Marke von 3.000 US-Dollar überschritten. Doch wie kann es jetzt mit dem Edelmetall weitergehen? Und wie viel Anstieg ist hier noch möglich? Das sagen jetzt die Experten von der Wall Street.

Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche erstmals die Marke von 3.000 US-Dollar erreicht. Ein beeindruckender Anstieg, bedenkt man, dass das Edelmetall noch vor rund einem Jahr zu 2.000 US-Dollar je Feinunze gehandelt worden ist. Getrieben wurde dieser Höhenflug besonders durch die hohe globale Unsicherheit in der Welt, zuletzt besonders mit Blick auf die Trump-Zölle.

Doch viele Investoren fragen sich: Wie kann es jetzt mit dem Edelmetall weitergehen? Darüber geben die Kursziele der Analysten an der Wall Street Aufschluss:

So weit kann Gold jetzt noch steigen, sagen Experten

So sehen die großen Geldhäuser an der Wall Street folgende Kurse bis zum Ende des Jahres als realistisch an:

Bank of America: 3.000 US-Dollar

Goldman Sachs: 3.100 US-Dollar

Citi: 3.200 US-Dollar

UBS: 3.200 US-Dollar

Das bedeutet unter dem Strich, dass einige Analysten nach dem Höhensturm von Gold zwar noch Aufwärtspotenzial sehen, dies aber begrenzt erscheint. Mit einem aktuellen Niveau bei 3.000 US-Dollar wäre ein Anstieg auf 3.200 US-Dollar lediglich eine Kurssteigerung von unter zehn Prozent.

Gold im Höhenflug – Jetzt noch kaufen?

Doch trotz der Expertenmeinungen (die den Goldpreis 2024 komplett falsch eingeschätzt haben) könnte es jetzt interessant sein, auf das Edelmetall zu setzen. Denn angesichts der geopolitischen Unsicherheit, der Handelskonflikte & Co. könnte es zu weiteren Kurssteigerungen kommen.

Auch zur Diversifizierung und Stabilisierung des eigenen Depots hat Gold in der Vergangenheit getaugt, sodass es trotz der Kurse um die 3.000 US-Dollar jetzt noch interessant sein könnte, über das Edelmetall nachzudenken.

