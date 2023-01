Aktien zurückkaufen, mehr Dividende zahlen, steigender Aktienkurs: Dank Rekordgewinnen haben Anleger derzeit viel Freude an der Aktie von Chevron.



Mit einem gigantischen Aktienrückkaufprogramm hat Chevron jetzt die Börse beeindruckt: Der US-Ölgigant hat angekündigt, für 75 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückzukaufen. Das Programm soll am 1. April 2023 starten und ist vom Volumen dreimal so groß wie das vorherige Rückkaufprogramm von Chevron. Zum Vergleich: Mit diesem Volumen wäre Chevron auch in der Lage, den Autobauer Mercedes-Benz komplett zu übernehmen. Zudem wird das Unternehmen den Anlegern am 10. März eine Dividende von 1,51 Dollar pro Aktie zahlen, was einer Erhöhung von 6,3 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Möglich machen das die Rekordgewinne, die der Ölriese mit Sitz im kalifornischen San Ramon gerade einfährt. Das Unternehmen profitiert zum einen von den deutlich gestiegenen Ölpreisen und ist zum anderen ein bedeutender Player beim boomenden Flüssiggas (LNG).



US-Starinvestor Warren Buffett ist ein Fan des Unternehmens. Über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway hält er rund 165 Millionen Chevron-Aktien, was einem Anteil von 8,8 Prozent an Chevron entspricht. Für Berkshire ist Chevron damit nach Apple und Bank of America mit einem Anteill von acht Prozent die drittgrößte Position im Portfolio. Chevron ist auch im BÖRSE ONLINE Flüssiggas-Index vertreten, der die komplette Wertschöpfungskette von LNG abbildet und in den Anleger mit dem einem Indexzertifikat (WKN DA0ABT) investieren können.



