Die Aktie des deutschen Autobauers und Dax-Mitglieds Mercedes-Benz erhält ein neues Kursziel von Goldman Sachs. Zudem steigert Mercedes seinen Absatz kräftig. Worauf Anleger jetzt achten sollten.

Analyst George Galliers von der US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie von 92 Euro auf 69 Euro gekürzt. Zwar rät Goldman immer noch zum Kauf der Aktie, doch die Euphorie aus der Branchenstudie von vor zwei Wochen ist dahin. Ende September schrieb Galliers noch, Mercedes-Benz hätte trotz eines schwierigen Umfelds in 2022 bisher gute Ergebnisse erzielt. Zusätzlich lobte der Analyst die Strategie von Mercedes-Benz, denn der Fokus auf das Luxus-Segment würde zu einer guten Marge und somit zu mehr Rendite und Barmitteln führen. Warum Galliers das Kursziel jetzt so deutlich senkte und der Aktie nur noch ein Potenzial von 35 Prozent zutraut, ist noch nicht klar.

Mercedes steigert Absatz deutlich

Hatte der Premium-Autobauer Mercedes noch im ersten Halbjahr insgesamt sechs Prozent weniger Wagen verkauft, so steigerte man sich zwischen Juli und September kräftig. Denn im Sommerquartal verkaufet Mercedes-Benz 517.800 Neuwagen und damit 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. "In einem herausfordernden Geschäftsumfeld, geprägt von anhaltenden Halbleiterengpässen, sehen wir weiterhin eine robuste Nachfrage nach unseren Produkten," erklärte Vertriebschefin Britta Seeger.

Einschätzung zur Mercedes-Benz-Aktie

Insgesamt raten bei Bloomberg 26 Analysten zum Kauf der Mercedes-Benz-Aktie, fünf zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 82,40 Euro. Mit einem KGV von 5,7 und einer Dividendenrendite von 7,28 Prozent darf Mercedes-Benz als durchaus attraktiv bewertet bezeichnet werden.

Im Chart (siehe unten) kommt es jetzt aber darauf an, dass der Autobauer die Marke von 50,50 Euro halten kann und darauf Unterstützung findet. Bricht dieses Niveau, so dürfte die Aktie erstmal bis in die Region zwischen 49 Euro und 46 Euro abverkauft werden. Anleger setzen also einen engen Stopp und behalten Cash zum Nachkaufen bereit.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz