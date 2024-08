Tech-Aktien sind in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten, doch viele Anleger hoffen jetzt auf eine baldige Erholung. Die Realität sieht allerdings laut einem Experten der Bank of America ganz anders aus. Laut ihm fehlt nur noch eine Nachricht und dann war es das endgültig mit der Tech-Rallye, die seit Oktober 2023 läuft.

Seit Oktober 2023 läuft eine massive Tech-Rallye an den Märkten, doch diese ist zuletzt etwas ins Stocken geraten. Während dies für viele Anleger nur eine Verschnaufpause ist, könnte es laut Michael Hartnett von der Bank of America das Ende der Aufwärtsbewegung und der Beginn einer massiven Korrektur sein.

Es fehlt nur noch diese Nachricht, dann war es das endgültig mit der Tech-Rallye

So führt Hartnett an, dass die Weltwirtschaft laut aktuellen Daten kranke und sich dies an den Aktienmärkten nicht widerspiegeln würde. Die Ursache dahinter: Der starke Anstieg der BigTech-Werte infolge der Hoffnung Zinsen könnten sinken.

Doch laut dem Experten der Bank of America könnte diese Bewegung nun wie ein Kartenhaus zusammenfallen, wenn sich die Aussicht auf rasche Zinssenkungen erneut eintrübt. Wie Hartnett sagte, seien Tech-Werte nur noch einen schlechten Arbeitsmarktbericht entfernt davon, ihre Dominanz im Aktienmarkt zu verlieren.

Nächste düstere Prognose der Bank of America

Damit macht die Bank of America die nächste düstere Prognose für den Aktienmarkt, nachdem man zuvor bereits in Aussicht gestellt hatte, dass die Fed die Zinsen in den USA nicht wie erwartet senken dürfte (mehr dazu hier).

Ob die Sorge vor einer massiven Korrektur mit Blick auf ein potenzielles Ende der Tech-Rallye angebracht ist, steht allerdings in Zweifel. Besonders mit Blick auf die aktuelle Sektorrotation von Growth zu Value-Aktien und Small Caps zeigt sich, dass statt Tech-Aktien bald einfach andere Kräfte den Markt antreiben könnten. Dementsprechend dürften sich für Anleger weiterhin Chancen am Markt bieten.

Lesen Sie auch:

Kurz vor den Microsoft-Zahlen: Profiinvestoren von Deutsche Bank & Co. kaufen in Milliardenhöhe

Oder:

ETFs & Aktien günstig kaufen, Tagesgeld Zinsen kassieren – Jetzt zu Trade Republic oder Scalable?