Microsoft ist die zweitwertvollste Aktie nach Marktkapitalisierung und realistisch gesehen aktuell das einzige Unternehmen, dass Apple vom Thron stürzen kann. Kann dies mit KI & Co. gelingen? Wenn, dann dürften vor allem Anleger massiv profitieren.

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,11 Billionen US-Dollar ist Microsoft auf Platz zwei der weltweit wertvollsten Aktien. Doch hat das Software-Unternehmen Potenzial die Krone vom 2,57 Billionen US-Dollar schweren Apple zurückzuerobern? Welche Potenziale bieten sich hier in Zukunft? Und lohnt sich jetzt ein Kauf für Anleger?

KI & Cloud als Wachstumstreiber

Schaut man aktuell auf die Nachrichten rund um Microsoft, so scheint es nur ein Thema zu geben, nämlich Künstliche Intelligenz. Die technologische Entwicklung ist spätestens seit dem Investment von Microsoft in ChatGPT zum neuen Hype Thema geworden und wird auch an der Börse trotz makroökonomischer Risiken gefeiert.

Künstliche Intelligenz soll auch in der Kombination mit der Microsoft Cloud Azure zum neuen Wachstumstreiber des Unternehmens werden. Microsoft hat aber ansonsten weiterhin noch sein relativ stabiles Basisgeschäft bestehend aus Office-Produkten und der Windows Software.

Activision & Microsoft – Der Deal für viele Potenziale

Aber es gibt noch einen weiteren sehr spannenden Bereich im Softwarekonzern, nämlich Gaming. Dieser scheint vor allem in den vergangenen Jahren etwas eingeschlafen, obwohl man sich in der Vergangenheit mit Xbox und Spielen wie Minecraft eine interessante Marktposition gesichert hat.

Mit der Übernahme von dem Spielehersteller Activision Blizzard in Höhe von etwa 70 Milliarden US-Dollar, soll sich nun einiges ändern. Und inzwischen hat die Citigroup auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Transaktion stattfindet von 50 auf 70 Prozent erhöht.

Vor allem dieser Deal könnte bei dem Unternehmen noch zusätzliche Potenziale freisetzen und sie durch Joint-Ventures mit Nintendo & Co. zu einem der größten Spielekonzerne der Welt machen.

Microsoft – Bald die wertvollste Aktie der Welt?

Dementsprechend hat Microsoft trotz einer schwierigen Marktphase auch kurzfristig weitere Potenziale und dürfte von dem KI-Hype und der möglichen Übernahme von Activision profitieren.

Es ist sogar möglich, dass der Konzern Apple den Rang abläuft, denn während Microsoft viele Chancen bietet, sieht es bei Apple kurzfristig weniger gut aus. Anleger sollten sich deswegen definitiv die Aktie einmal genauer anschauen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft