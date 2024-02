Dieser Milliardär scheint überzeugt: Denn der bekannte Investor Bill Ackman scheint beim Thema künstliche Intelligenz vor allem von einem Kandidaten überzeugt zu sein. Sollten Sie es auch?

Künstliche Intelligenz (KI) bleibt das Trend-Thema Nummer eins an der Börse. Spätestens, seit ChatGPT Ende 2022 der breiten Masse vorgestellt wurde, ist die Begeisterung für die Technologie wieder entflammt. Vor allem wurde uns schlagartig bewusst, wie weit wir bei diesem Thema bereits sind und was in Zukunft noch alles möglich sein wird.

2023 konnten daher die Aktien von Unternehmen, die mit diesem Thema in Verbindung gebracht werden, durch die Decke gehen. Vor allem Aktien wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet zogen an, Microsoft und die Google-Mutter lieferten sich mit ihren Chatbots einen besonders starken Kampf.

Doch ist 2024 nicht bereits einiges an Begeisterung eingepreist? Und falls nicht: Auf welche Aktie sollte man setzen, um langfristig möglichst stark von der entsprechenden Aktie zu profitieren? Ein Milliardär scheint seine Wahl getroffen zu haben. Denn beim Thema KI setzt er ausschließlich auf eine Aktie.

Bill Ackman: Der Milliardär liebt diese KI-Aktie

Bill Ackman (57) ist als Investor vielen bekannt: Denn er ist Gründer und CEO des Hedgefonds Pershing Square Capital Management. Forbes schätzt sein Vermögen auf 4,3 Milliarden US-Dollar. Er scheint also eine Ahnung davon zu haben, wie man sein Geld auf effiziente Weise vermehrt.

Ein Blick auf sein Portfolio zeigt: Ackman setzt sein Geld nur auf wenige einzelne Aktien. So befinden sich derzeit gerade einmal acht Positionen darin. Und: Nur eine davon konzentriert sich auf das Thema künstliche Intelligenz. Dabei handelt es sich um die Aktien von Google-Mutter Alphabet. Ackman besitzt sowohl A- als auch C-Aktien des Tech-Giganten. Beide Positionen eröffnete er erst Anfang des vergangenen Jahres. Es sollte sich gelohnt haben: Denn beide Aktien legten 2023 um über 50 Prozent zu.

Darum liebt dieser Milliardär die Alphabet-Aktie

Wie „Motley Fool“ berichtete, verriet Bill Ackman vergangenes Jahr auf der CNBC Delivering Alpha Konferenz erst Ende September, dass die Aktie noch lange Zeit ein „dominierender Akteur“ beim Thema KI sein werde und „viele Wettbewerbsvorteile“ hätte. Auch verwies er auf die Google Cloud, denn die Rechenleistung sei entscheidend und Ackman verwies auch darauf, dass Google eigene KI-Chips entwickelt.

Tatsächlich handelt es sich bei Alphabet um eine geniale KI-Aktie. Denn was viele Anleger häufig vergessen: Durch Google verfügt der Konzern vermutlich über die größte Datenbasis der Welt. Und Daten sind nun einmal der Grundbaustein für eine jede KI. Mit Anwendungen wie der Google-Suche, Google Maps, YouTube, Google Chrome, Gmail und vielen mehr ist Alphabet quasi die größte Bibliothek dieser Welt und kann künstliche Intelligenz trainieren wie kein anderer.

Zuletzt veröffentlichte Alphabet die Zahlen zum vierten Quartal und dem Gesamtjahr. Diese waren eigentlich sehr überzeugend, doch die Aktie verlor im ersten Schritt dennoch. Denn die Zahlen aus dem Werbereich fielen niedriger als erwartet aus. Hier ist Alphabet stark von den Entwicklungen des makroökonomischen Umfelds abhängig. Doch im Allgemeinen handelt es sich um einen mächtigen Tech-Giganten, der aus der modernen Welt nicht wegzudenken wäre und vermutlich noch mit bahnbrechenden KI-Innovationen glänzen wird.

Für das neue Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Plus beim Gewinn je Aktie von über 18 Prozent. Die deutliche Mehrheit (53 von 63 Analysten) von ihnen raten zum Kauf der Aktie, keiner zum Verkauf. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 165 US-Dollar sind noch immer zweistellige Kurschancen drin. Außerdem ist die Aktie mit einem KGV von 20 derzeit günstiger als ihr historischer Durchschnitt zu haben. Kaufempfehlung!

