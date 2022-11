Der milliardenschwere Investmentmanager Ron Baron sieht nach wie vor „riesige Chancen“ bei Tesla und ist überzeugt, dass sich die Wette auf Elon Musks Konzern langfristig auszahlen wird. Das steckt dahinter. Von Jennifer Senninger

Keine Frage: Hedgefonds-Manager hatten es schon mal leichter. 2022 fordert Anleger mit dem unsicheren Marktumfeld heraus wie lange nicht. Dennoch ist ein milliardenschwerer Vermögensverwalter richtig optimistisch: Ron Baron (79).

Bei der kürzlich stattgefundenen Baron Investment Conference war die Stimmung heiter, sogar Tesla-Chef Elon Musk wurde auf der Bühne interviewt. Das hat seinen Grund: Denn Ron Baron ist bei der Aktie des E-Fahrzeugherstellers mehr als optimistisch. „In zehn Jahren wird Tesla das größte und profitabelste Unternehmen der Welt sein“, erklärte Baron in einem Interview gegenüber Forbes vor der Investmentkonferenz. Zu Barons Firma zählen über 19 Fonds, die ein Vermögen von fast 40 Milliarden Dollar umfassen. Viele von ihnen wetten auf Tesla. Und das in großem Maße: Baron zählt laut Unterlagen zu einem der 20 größten Aktionäre von Tesla. Dabei kann Ron Baron auf eine solide Erfolgsbilanz zurückblicken: Sein Baron Partners Fund etwa lieferte in den vergangenen fünf Jahren eine durchschnittlich jährliche Rendite von über 25 Prozent ab.

Zwischen 2014 und 2016 baute Baron erstmals die Position auf Tesla auf und investierte insgesamt rund 387 Millionen Dollar. Die lieferten ihm seitdem Gewinne in Milliardenhöhe. Obwohl die Tesla-Aktie seit Jahresanfang bereits 50 Prozent gefallen ist, bleibt er überzeugt, dass sie seine Wette in Zukunft wieder lohnen wird. „Wenn ich könnte, würde ich mehr kaufen.“, meint er sogar. Er betonte dabei Teslas hohe Wachstumsraten, etwa bei Produktion und Absatz. Gleichzeitig erwartet er, dass Tesla seine Gewinnmargen weiter verbessern könnte. Die sind mit derzeit etwa 16 Prozent ohnehin weit besser als beispielsweise bei Ford, General Motors oder ToyotaTesla konnte seine Fahrzeugproduktion und -auslieferungen weiter steigern, konnte im jüngsten Quartal sogar 343000 Auslieferungen melden. Vor einem Jahr waren es noch 250.000.

Lesen Sie auch: Wer allerdings nur kurzfristig orientiert ist, könnte über einen Verkauf der Tesla-Aktie nachdenken.

Allgemein scheint Baron jedenfalls ein großer Musk-Fan zu sein: Er investierte in den vergangenen Jahren zudem in Musks privates Weltraumunternehmen SpaceX und sieht außerdem große Chancen bei Twitter.