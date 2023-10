Auch Warren Buffett setzt auf künstliche Intelligenz. Doch beim Orakel von Omaha hat nicht Nvidia oder Microsoft Priorität, sondern eine ganz andere Aktie: Amazon. Das steckt dahinter

Warren Buffett (93) ist eigentlich nicht dafür bekannt, leidenschaftlicher Tech-Investor zu sein. Doch natürlich kommt auch das Orakel von Omaha nicht um Tech-Werte herum und weiß durchaus über ihr Potenzial Bescheid. Gerade das Thema künstliche Intelligenz (KI) hält die Börsen derzeit auf Trab und wird als der neue Super-Trend beim Investieren gesehen.

Doch während sich die Welt bei KI-Aktien vor allem auf Werte wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet konzentriert, hat Warren Buffett einen ganz anderen Kandidaten im Auge: Amazon. Und der E-Commerce-Riese machte erst jüngst bei den neuen Quartalszahlen klar: Künstliche Intelligenz steht absolut im Fokus der Geschäftsstrategie. Das könnte der Aktie nochmal ordentlich Schwung in Zukunft verleihen – und Buffett geht wie immer als Gewinner hervor.

Darum setzt Warren Buffett beim Thema KI voll auf Amazon

Amazon konnte vergangene Woche über ein hervorragendes drittes Quartal berichten. Der Versandriese übertraf sowohl die Erwartungen bei den Nettoumsätzen als auch beim Gewinn je Aktie und die Anleger belohnten dies mit einem Anstieg der Aktie. Und ganz klar im Zentrum der Aufmerksamkeit: Das Thema künstliche Intelligenz. Das soll nun vor allem der wichtigen Geschäftssparte AWS (Amazon Web Services) nützen, denn die blieb im dritten Quartal hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Der CEO Andy Jassy erklärte Analysten hierzu, dass KI eine Chance von „zig Milliarden“ für Amazons Cloud-Sparte AWS darstellt. „Unser generatives KI-Geschäft wächst sehr, sehr schnell“, so er CEO. Erst im September investierte Amazon zudem rund 2,35 Milliarden Dollar in Anthropic, einen Konkurrenten vom ChatGPT-Macher OpenAI. Zudem startete Amazon für seine Cloudsparte AWS den KI-Dienst „Bedrock“.

Auch Warren Buffett ist Fan von Amazon: Denn während sich in seinem Portfolio, mit Ausnahme von Apple, das fast die Hälfte davon einnimmt, sonst eher weniger Tech-Werte befinden, hat es die Amazon-Aktie hineingeschafft: Buffett besitzt über zehn Millionen Amazon-Aktien im Wert von über einer Milliarde Dollar. Wenn sich das volle Potenzial von Amazons-KI-Wette entfaltet, das viele Anleger bisher noch nicht so sehr auf dem Schirm haben, profitiert Buffett wie immer mit am meisten.

