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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

NXP Semiconductors

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WKN A1C5WJ
ISIN NL0009538784
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 15,86 14,24 12,27 12,61 13,28
    Nettogewinn (Mrd) 4,56 3,84 2,07 2,54 2,82
    Gewinn/Aktie 15,63 14,73 8,00 9,84 10,83
    Dividende/Aktie 4,40 4,10 4,06 4,06 4,06
    Rendite (%) 1,94 1,85 1,87 1,95 1,77
    KGV 12,61 15,19 27,13 21,12 21,21
    KUV 3,64 4,10 4,50 4,19 4,45

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die NXP Semiconductors N.V. entwickelt Lösungen, die auf Anwendungswissen, Prozesstechnologie und Fertigungsexpertise in den Bereichen Kryptografie-Sicherheit, Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, Hochfrequenz, Mixed-Signal-Analog-Digital, Leistungsmanagement, digitale Signalverarbeitung und Embedded-System-Design basieren. Die Lösungen werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, wobei Automotive, Industrie, Internet of Things, Mobile und Kommunikationsinfrastruktur hervorgehoben werden. NXP arbeitet mit weltweit führenden Erstausrüstern zusammen und ist in allen wichtigen geografischen Regionen präsent. Die Gesellschaft wurde im Jahre 2006 als Ausgründung des niederländischen Philips-Konzerns ins Leben gerufen.

    Offizielle Webseite: https://www.nxp.com

    Aktionärsverteilung