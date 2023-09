Unternehmensprofil

Die NXP Semiconductors N.V. entwickelt Lösungen, die auf Anwendungswissen, Prozesstechnologie und Fertigungsexpertise in den Bereichen Kryptografie-Sicherheit, Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, Hochfrequenz, Mixed-Signal-Analog-Digital, Leistungsmanagement, digitale Signalverarbeitung und Embedded-System-Design basieren. Die Lösungen werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, wobei Automotive, Industrie, Internet of Things, Mobile und Kommunikationsinfrastruktur hervorgehoben werden. NXP arbeitet mit weltweit führenden Erstausrüstern zusammen und ist in allen wichtigen geografischen Regionen präsent. Die Gesellschaft wurde im Jahre 2006 als Ausgründung des niederländischen Philips-Konzerns ins Leben gerufen.

Offizielle Webseite: www.nxp.com