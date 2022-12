Die Warren Buffett-Aktie Berkshire Hathaway war ein beliebtes Investment in diesem Jahr. Dennoch mehren sich die Anzeichen für ein sehr erfolgreiches 2023. Warum Anleger mit 35 Prozent Rendite rechnen können.

Die Berkshire Hathaway-Aktie startete erst sehr stark ins Jahr 2022 und konnte zwischenzeitlich sogar um 20 Prozent zulegen. Danach ging es aber in den schlechten Börsenmonaten im Sommer auch für den Wert von Warren Buffett bergab. Doch diese Anzeichen sprechen dafür, dass Berkshire ein sehr erfolgreiches 2023 haben dürfte.

Berkshire Hathaway und Warren Buffett vor erfolgreichem 2023

Die Aktie von Berkshire Hathaway zählte in 2022 zu den Gewinnern. Dennoch steckt auch für die Zukunft noch viel Potenzial in dem Papier von Warren Buffett. Denn startete der Titel erst gut, so gab er im Jahresverlauf doch etwas ab und notiert nun noch vier Prozent im Plus. Dabei profitierte Buffett mit Unternehmen wie Coca Cola, Apple und Co von einer hohen Preissetzungsmacht. Die höheren Kosten durch die Inflation konnten so an Kunden weitergegeben werden. Und das wird bei der hohen Inflation und höheren Zinsen auch in 2023 so bleiben. Deswegen kann Berkshire im kommenden Jahr um 35 Prozent bis auf 398 Euro steigen. Und so kommen wir auf das Kursziel.

Berkshire Hathaway

Einschätzung zur Berkshire Hathaway-Aktie

Im Chart bildete die Aktie von Warren Buffett einen doppelten Boden. Dies gilt gemeinhin als Umkehrformation. Kann die Berkshire Hathaway-Aktie bald den Widerstand bei 323 Dollar aus dem Chart nehmen, so dürfte sie im kommenden Jahr zunächst das Allzeithoch anlaufen und dann nach der Fibonacci-Analyse auf das 1,618er-Level steigen. Dieses liegt bei 425 Dollar und bietet folglich rund 35 Prozent Kurspotenzial.

