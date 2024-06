Sie wollen hohe Dividenden kassieren und das möglichst bald? Dann könnte sich jetzt ein Blick auf die folgenden Hochdividendenaktien lohnen, die in dieser Woche ihren Ex-Dividendentag haben. Hier winken bis zu 14,3 Prozent an Ausschüttung für Anleger, die die Titel an ihrem Ex-Tag halten.

Wer möglichst hohe Dividenden kassieren will, der muss Aktien an ihrem Ex-Dividendentag halten. Ab diesem Zeitpunkt werden die Papiere abzüglich der Ausschüttung gehandelt und Anleger erhalten die Zahlung einige Tage später auf das Verrechnungskonto.

Wenn Sie jetzt auch hohe Ausschüttungen in absehbarer Zeit erhalten wollen, dann kann sich ein Blick auf diese Hochdividendenaktien lohnen, die in dieser Woche Ex-Dividende gehen.

Mit diesen Aktien in dieser Woche bis zu 14,3% an Dividendenrendite sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Orange – Ex-Dividende: 04.06.2024 – Dividendenrendite: 6,4 Prozent

Xinyi Solar – Ex-Dividende: 04.06.2024 – Dividendenrendite: 5,8 Prozent

Henderson Land – Ex-Dividende: 05.06.2024 – Dividendenrendite: 7,0 Prozent

OMV– Ex-Dividende: 05.06.2024 – Dividendenrendite: 5,6 Prozent

Star Bulk Carriers – Ex-Dividende: 06.06.2024 – Dividendenrendite: 5,3 Prozent

Assura – Ex-Dividende: 06.06.2024 – Dividendenrendite: 5,9 Prozent

DWS Group – Ex-Dividende: 07.06.2024 – Dividendenrendite: 14,3 Prozent

Ein besonderer Blick lohnt sich dabei für Anleger auf die folgenden Werte:



Dividendenaktie: Star Bulk Carriers

Die weltweiten Frachtraten sind zuletzt wieder kräftig angezogen. Eine Aktie, die von einer weiter positiven Entwicklung profitieren könnte, ist Star Bulk Carriers, ein Schifffahrtsunternehmen, das sich unter anderem im Portfolio von Michael Burry findet. Hier winken Anlegern 5,2 Prozent an Dividendenrendite.

Dividendenaktie: Assura

Wer auf Immobilienaktien in der aktuellen Krise setzen und dazu noch attraktive Dividenden kassieren will, der kann einen Blick auf Assura werfen. Hierbei handelt es sich um einen REIT aus Großbritannien mit Fokus auf Krankenhäuser und Gesundheitsimmobilien. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 5,9 Prozent.

Dividendenaktie: DWS

Die höchste Dividendenrendite in dieser Woche bietet allerdings der Vermögensverwalter DWS mit 14,3 Prozent. Die Ausschüttung ist dabei zu einem wesentlichen Teil auf eine Sonderdividende zurückzuführen. Trotzdem ist die Aktie nach einigen Skandalen und Umbaumaßnahmen einen Blick wert.

