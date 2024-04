Bill Gates verdient allein durch die Dividenden dieser drei Aktien über eine Million Dollar – pro Tag. Welche Aktien dahinterstecken

Es ist wohl der Traum von vielen Anlegern: Allein durchs Investieren reich zu werden. Am besten noch: Millionär. Bei solchen Wunschvorstellungen ist es kaum vorstellbar, dass jemand allein durch die Dividenden von drei Aktien jeden Tag (!) über eine Million Dollar verdient.

Doch Bill Gates (68) hat es geschafft. Der Gründer von Microsoft zählt zwar ohnehin zu den reichsten Menschen der Welt und hat vermutlich noch mehrere Einnahmequellen, die ihm jeden Tag ein kleines Vermögen bringen. Doch ein Blick auf sein Portfolio zeigt, dass er auch bei Dividenden ein ausgezeichnetes Händchen hat.

Denn das Vermögen der Bill and Melinda Gates Foundation wird in einem Trust verwaltet und in verschiedene Aktien investiert. Dieses Portfolio lässt sich öffentlich einsehen und beim Blick darauf fällt auf: Darunter befinden sich gleich mehrere hervorragende Dividenden-Aktien. Unter den zehn größten Positionen sind sogar drei Kandidaten, die Bill Gates hypothetisch jeden Tag eine Ausschüttung von über einer Million US-Dollar bescheren.

Mit den Dividenden dieser drei Aktien verdient Bill Gates jeden Tag über eine Million Dollar

Dabei handelt es sich um die Aktien von Microsoft, Canadian National Railway und Waste Management. Sie schütten ihre Dividenden vierteljährlich aus und aufs Jahr gerechnet bescheren allein diese drei Aktien Bill Gates Ausschüttungen in Höhe von 389.347.341 US-Dollar. Hypothetisch bedeutet das, dass Bill Gates mit ihnen jeden Tag durch die Dividende 1.066.705 US-Dollar kassiert.

Alle drei zeichnen sich dabei durch ein hervorragendes Geschäftsmodell aus. Obwohl Microsoft etwa ein höchst innovatives und wachstumsstarkes Unternehmen ist, das Anleger mit hohen Kursgewinnen bei der Aktie erfreut, zählt es zu den bodenständigeren, stabileren Tech-Werten. Microsoft ist bei seinem Geschäftsmodell mit den Office-Diensten, dem Cloud-Dienst Azure und vielem mehr breit diversifiziert, finanziell gut aufgestellt und strotzt trotzdem nur so vor Innovationskraft.

Waste Management gilt das eines der größten privaten Müll-Unternehmen der USA. Es ist derzeit die viert größte Position in Bill Gates Portfolio und nimmt dort fast 15 Prozent ein. Es sollte sich gelohnt haben: Die Aktie liegt seit Jahresanfang fast 20 Prozent im Plus und auf Sicht von fünf Jahren sind es fast 90 Prozent. Für so eine eher defensiv ausgerichtete Aktie keine schlechte Leistung. Der Konzern betreibt mehrere Recyclinganlagen und Deponien, bedient also ein Geschäftswelt, auf das die Menschen zwingend angewiesen sind.

Canadian National Railway ist die drittgrößte Position im Portfolio und hat eine Dividendenrendite von fast zwei Prozent. Die Aktie der Eisenbahngesellschaft aus Kanada liegt seit Jahresbeginn ebenfalls bereits im Plus, auf Sicht von fünf Jahren rund 40 Prozent.

