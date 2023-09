Ein Momentumwechsel an den Märkten wird deutlich und bald könnte es wieder kräftig nach oben gehen. Laut Morningstar sollten sich Anleger deswegen noch schnell diese vier unterbewerteten Aktien sichern.

Sollte die Fed in den kommenden Monaten damit beginnen die Zinsen zu senken, dann dürfte es bald kein Halten mehr an den Märkten geben. Aber dafür waren fast 18 Monate lang viele Aktien wirklich billig und Anleger hatten ausreichend Zeit ihre Chancen zu nutzen.

Diese unterbewerteten Aktien sollten Sie sich jetzt noch sichern, bevor die Fed die Zinsen anhebt

Doch für diejenigen, die noch nicht gekauften haben, hat die Ratingagentur Morningstar nun vier Aktien ausgewählt, welche Investoren einmal genauer unter die Lupe nehmen sollten – denn lange könnten diese Titel nicht mehr so günstig sein:

Entergy (KGV: 14,3 / Dividendenrendite: 4,5 Prozent)

Besonders viel Potenzial sieht Morningstar aktuell im Energiesektor und empfiehlt daher Versorgeraktien wie die von Entergy. Dabei handelt sich um ein Unternehmen aus dem S&P500, was vor allem die klassische Versorgung von Haushalten übernimmt.

American Electric Power (KGV: 14,7 / Dividendenrendite: 4,2 Prozent)

Ein ähnliches Geschäftsmodell fährt auch American Electric Power, ein weiterer Versorger aus den USA. Morningstar geht primär von einem Aufschwung bei den günstig bewerteten Aktien aus dieser Branche aus, da die Finanzierungskosten absinken dürfen und die Expansion der Anbieter wieder schneller voranschreiten könnte.

Healthpeak Properties (KGV: 11,2 / Dividendenrendite: 5,9 Prozent)

Hingegen die klaren und auch offensichtlichen Gewinner fallender Zinsen dürften die Immobilienaktien sein und besonders die REITs. Mit Healthpeak Properties können Anleger laut Morningstar vor allem im angeschlagenen Gesundheitssektor auf eine Erholung setzen.

Realty Income (KGV: 13,4 / Dividendenrendite: 5,5 Prozent)

Doch wenn man schon in Top-REITs investieren will, dann darf der König dieser Anlageklasse nicht fehlen: der Dividendenaristokrat Realty Income. Auf einer historisch niedrigen Bewertung könnte die Aktie laut Morningstar mit einer Dividendenrendite von 5,5 Prozent ein echtes Schnäppchen sein. Zum Vergleich: in der Vergangenheit bekamen Anleger die Aktie allenfalls zu einer Rendite von 4,2 Prozent.

Lesen Sie auch:

Morningstar verrät: Bis zu 100 Prozent Kurspotenzial bei diesen 4 unterbewerteten Burggraben-Aktien

Oder:

Milliarden-Börsengänge von Birkenstock & Co. Diese drei IPOs erwarten Anleger bald