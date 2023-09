Diese drei unterbewerteten Burggraben-Aktien, die kürzlich in den Morningstar Wide Moat Index gerückt sind, bieten jetzt enormes Potenzial.

Das US-Analysehaus Morningstar ist bekannt für seine starke Aktienauswahl. Das Geheimnis dahinter: Die Experten wählen Aktien mit einem sogenannten Burggraben aus. So ein Burggraben ist ein Schutz gegenüber der Konkurrenz, weswegen die Aktien meist sehr gut performen. Ein solcher Schutz kann ein technologischer Vorsprung, Patente, die effizienteste Logistik, super Kundenbindung oder etwas ähnliches sein. Und folgende drei Aktien sind jüngst in den Morningstar Wide Moat (Burggraben) Index aufgenommen worden:

Campbell Soup - Der Delikatessenkönig

Ein Name, der sich seit Generationen in Küchen behauptet, ist Campbell Soup. Als führender Hersteller von verpackten Lebensmitteln erntet das Unternehmen, dank Kostenvorteilen und unzähligen übernommenen Marken wie Campbell's, V8 und Pepperidge eine hervorragende Burggraben-Bewertung von Morningstar. Burggraben bedeutet in diesem Kontext ein wirtschaftliches Alleinstellungsmerkmal eines Unternehmens, dass es vor Konkurrenz schützt, ähnlich wie ein Graben eine Burg im Mittelalter. Campbells Strategie zielt darauf Technologie, Datenanalysen und künstliche Intelligenz zu nutzen, um alle Produkte möglichst zeitnah in die Regale zu bringen. In den kommenden zehn Jahren prognostiziert Morningstar ein konstantes Wachstum des Umsatzes und des bereinigten Gewinns pro Aktie. Morningstar schätzt den Wert der Campbell-Aktie auf 61 US-Dollar.

Charles Schwab Corporation - Der Finanz-Gigant der Zukunft

Bei dem zweiten Namen aus dem Index, handelt es sich um Charles Schwab, von Morningstar ebenfalls ein Burggraben attestiert. Das Bankgeschäft steht, in Bezug auf Liquidität und Kapital gut da, gleichzeitig könnte es noch einige Jahre dauern, bis wieder Gewinne eingefahren werden können. Nach der Anpassung der Zinssätze werden jedoch Jahre des zweistelligen Gewinnwachstums erwartet. Eine faire Bewertung der Schwab-Aktie liegt laut Morningstar bei etwa 80 US-Dollar. Aktuell wird das Finanzunternehmen aus Texas um die 55 US-Dollar gehandelt.

Agilent Technologies - Die Spitze der Messtechnik

Die letzte unterbewertete Aktie ist Agilent Technologies. Agilent gilt als ein führendes Unternehmen in den Bereichen Messtechnik und Diagnostik. Es entwickelt Messgeräte zur Analyse der strukturellen Eigenschaften von Chemikalien, Molekülen und Zellen. Gesundheitsbezogene Anwendungen bilden dabei den größten Markt für Agilent. Morningstar erwartet, aufgrund seines geistigen Eigentums, also Patenten und kontinuierlicher Innovation, dass Agilent in den nächsten fünf Jahren seine Margen erheblich steigern und den Umsatz im mittleren einstelligen Bereich jährlich steigern wird. Der Wert der Agilent-Aktie wird entsprechend auf 151 US-Dollar pro Aktie gesetzt, wobei die Aktie sich zurzeit gerade so in dem dreistelligen Bereich hält.

Lesen Sie auch: Zwei Burggraben-ETFs von Morningstar schützen jetzt Ihr Geld und performen besser als die meisten Aktien



oder: Nach Horror-Woche für deutsche Aktien: So geht es bei Volkswagen, Allianz, BASF und Mercedes weiter