Die US-Experten von Morningstar zeigen in einer neuen Auswertung, welche Value-Aktien aktuell unterbewertet sind und einen starken Burggraben aufweisen.

"Den Kennzahlen von Morningstar zufolge scheinen Value-Aktien heute im Vergleich zu Wachstumsaktien unterbewertet zu sein", sagt Expertin Susan Dziubinski in einem neuen Beitrag von Morningstar. Und die Analystin fügt hinzu: "Und viele würden argumentieren, dass Value-Aktien, nachdem sie in den letzten Jahren hinter den Wachstumsaktien zurückgeblieben sind, einen längeren Aufschwung erleben werden."

Morningstar: Diese Value-Aktien sind massiv unterbewertet

Als Erstes stellt Morningstar dabei die Campbell-Aktie vor. Dabei beträgt das Kurspotenzial 69 Prozent und die Dividendenrendite der Value-Aktie liegt aktuell bei 4,17 Prozent. Zudem hat die Campbell-Aktie einen Burggraben.

Dazu sagt Dziubinski: "Und obwohl die Inflation und die schwachen Verbraucherausgaben die jüngsten Ergebnisse beeinträchtigt haben, glauben wir, dass das Unternehmen dank seiner Fähigkeit, Technologie, Daten und künstliche Intelligenz zu nutzen, um Innovationen zu schaffen und gleichzeitig Kosten zu senken, wettbewerbsfähig bleiben wird. Wir gehen davon aus, dass die Aktie 63 US-Dollar pro Aktie wert ist."

Als zweite Value-Aktie hat Morningstar dabei die Danaher-Aktie auf dem Schirm. Das Medizin-Technik und -Dienstleitungsunternehmen rutschte dabei jüngst im Kurs ab, doch Morningstar sieht noch viele Chancen. So sagt Dziubinski: "Die geschickten Akquisitionen des Managements haben Danaher in attraktive Endmärkte mit starken Wachstumsaussichten und stabilen, wiederkehrenden Einnahmequellen geführt. Während das Unternehmen kurzfristig mit Gegenwind zu kämpfen hat, darunter Preisdruck in China und eine milde Atemwegssaison, gehen wir davon aus, dass die Wachstumstrends längerfristig zu einem normaleren Niveau zurückkehren werden. Wir glauben, dass die Danaher-Aktie 270 US-Dollar wert ist."

Dies bedeutet ein Kurspotenzial von 27 Prozent. Die Value-Aktie hat ebenfalls einen Burggraben und aktuell eine Dividendenrendite von 0,50 Prozent.

Auch diese Value-Aktie verfügt über einen Burggraben

Die dritte Value-Aktie kommt an dieser Stelle vielleicht etwas überraschend. Doch Morningstar erklärt, warum es die UPS-Aktie auf die Liste der drei aktuell spannendsten Value-Aktien geschafft hat: "Die Aktie rutschte ab, als bekannt wurde, dass Amazon in den nächsten 18 Monaten die per UPS verschickten Paketmengen um 50 % reduzieren würde. Wir haben daher unsere Fair-Value-Schätzung für die Aktie gesenkt, sind aber immer noch der Meinung, dass die Aktien von UPS attraktiv aussehen. Wir gehen davon aus, dass es hier längerfristige Aufwärtschancen gibt, wenn sich die Business-to-Business-Paketaktivität erholt und UPS angesichts der Amazon-bedingten Volumenrückgänge die Netzwerkkapazität rationalisieren kann." Das faire Kursziel für die UPS-Aktiesetzte Morningstar auf 138 Dollar, was einem Kurspotenzial von 23 Prozent entspricht. Zudem zahlt UPS eine hohe Dividendenrendite von 5,83 Prozent und weist einen Burggraben auf.

