In den USA ist aktuell eine besonders spannende Zeit für Aktien. Aber aus anderen Gründen, als Sie jetzt bestimmt denken. Welche 3 Aktien die Experten von Morningstar deswegen jetzt zum Kauf empfehlen.

Noch bis zum 15. April läuft die Steuer-Saison in den USA. Bis dahin müssen Steuerpflichtige ihre Angaben beim IRS in den USA machen. Spannend wird es hier, dass die Börse oft im Februar bis Mitte März fällt - viele Experten führen das darauf zurück, dass die Menschen Geld für die Steuer brauchen. Doch ab Ende März gehen die Börsen oft wieder hoch, auch, weil dann die Steuerrückerstattungen zurückkommen. Und so schreibt auch Morningstar in einer neuen Analyse: "Wir stecken mitten in der Steuersaison. Und wenn dieses Jahr so ​​läuft wie letztes Jahr, wird die durchschnittliche Steuerrückerstattung etwas über 3.000 US-Dollar liegen. Viele nutzen ihre Rückerstattungen für Heimwerkerprojekte oder zur Schuldentilgung. Manche investieren ihre Rückerstattungen aber auch gerne. Deshalb sprechen wir heute über drei Aktien von sehr hochwertigen Unternehmen, die laut Morningstar unterbewertet erscheinen."

3 unterbewertete Burggraben-Aktien laut Morningstar

Dabei setzt Morningstar-Analystin Susan Dziubinski hier vor allem auf drei große Tech-Riesen und beginnt mit der Alphabet-Aktie. Dazu schreibt die Expertin: "Wir gehen davon aus, dass Alphabet einen breiten Burggraben geschaffen hat und daher voraussichtlich 20 Jahre oder länger wettbewerbsfähig bleiben wird. Kartellrechtliche Bedenken haben die Aktie belastet, wir gehen jedoch nicht davon aus, dass sich das Suchgeschäft von Google aufgrund staatlicher oder gerichtlicher Eingriffe wesentlich verschlechtern wird. Wir gehen davon aus, dass die Alphabet-Aktie 237 US-Dollar pro Aktie fair wert ist." Dies bedeutet ein Kurspotenzial von 46 Prozent für die Alphabet-Aktie.

Doch auch die beiden Tech-Giganten Microsoft und Amazon sind laut Morningstar unterbewertet. So schreibt Morningstar über die Amazon-Aktie: "Wir erwarten, dass anhaltende Innovationen Amazons Marktanteile im Einzelhandelsgeschäft weiter steigern werden. Zudem gehen wir davon aus, dass technologische Fortschritte bei AWS und eine stärkere Fokussierung auf Unternehmenskunden das Wachstum des freien Cashflows in den kommenden Jahren fördern werden. Wir gehen davon aus, dass die Amazon-Aktie 240 US-Dollar pro Aktie wert ist." Dies bedeutet ein Kurspotenzial von 24 Prozent. Allerdings bedenken Anleger, dass die Amazon-Aktie jüngst unter die 200-Tage-Linie rutschte, was nicht so gut ist.

Außerdem setzt Morningstar auch auf die Microsoft-Aktie, die aber schon seit Monaten nicht mehr überzeugen kann. Doch Susan Dziubinski sagt: "Und die letzte Aktie, die Sie mit Ihrer Steuerrückerstattung 2025 kaufen können, ist Microsoft. Wir glauben, dass Azure das Herzstück des neuen Microsoft ist. Microsoft stellt außerdem seine traditionellen On-Premises-Produkte auf Cloud-basierte Software-as-a-Service-Lösungen um. Wir schätzen den fairen Wert der Microsoft-Aktie auf 490 US-Dollar pro Aktie." Dies bedeutet ein Kurspotenzial von 28 Prozent bei dieser unterbewerteten Burggraben-Aktie.

