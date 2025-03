An den Märkten herrscht aktuell einige Unsicherheit rund um eine potenzielle Wirtschaftskrise und/oder einen Crash an den Märkten. Doch mit diesen 15 Aktien kommen Anleger laut einer KI-gestützten Auswertung sicher durch diese unruhige Zeit.

Der S&P500 ist in das Territorium einer Korrektur eingetreten. Der amerikanische Leitindex notiert aktuell rund zehn Prozent unter seinem zuletzt erreichten Allzeithoch. Doch die Angst vieler Anleger ist groß, dass sich dieser Abverkauf noch weiter ausweiten könnte.

Besonders die Panik rund um eine potenzielle Wirtschaftskrise in den USA mit Rezession ist groß.

15 Aktien, die trotz Wirtschaftskrise und Crash gewinnen

Doch mit den richtigen Aktien im Depot müssen sich Anleger um einen Abverkauf keine Sorge machen – so zumindest die Auffassung des KI-Researchunternehmens Reflexivity. Denn in einer neuen Studie hat das Team rund um den Mitgründer Giuseppe Sette 15 Aktien identifiziert, die in Wirtschaftsabschwüngen in der Vergangenheit den Markt outperformt haben.

Dabei machten die Experten ein Screening über alle Bereiche des amerikanischen Aktienmarktes und stellten unter anderem fest, dass Werte aus dem Bereich Basiskonsumgüter am besten abschnitten. Die eigentlich als defensiv geltenden Gesundheits- und Immobilienaktien verlieren dagegen im Schnitt überproportional stark.

Das ist die von Reflexivity veröffentlichte Auswahl:

Penn Entertainment

Ford

Booking Holdings

Archer-Daniels-Midland

Dollar Tree

TransDigm Group

Monster Beverage

Aon

Gap

Pool

Arthur J. Gallagher

Lowe's

Align Technology

Newmont

ADP

Diese stabilen Werte sind außerdem interessant

Doch nur weil Aktien in der Vergangenheit gut abgeschnitten haben, muss das nicht bedeuten, dass dies sich in der Zukunft wiederholt. Wer jetzt einen Blick auf wirkliche Dauerläufer-Titel werfen möchte, die trotz Krise stabile Gewinne erwirtschaften, der sollte sich den BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index und den BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index genauer anschauen.

Lesen Sie auch:

Chance bei Aktien: Wo Anleger jetzt bis zu 15,1% Dividendenrendite kassieren können

Oder:

Panik an den Märkten eine perfekte Kaufchance? Das sollten Anleger jetzt tun