Müssen sich Anleger nun auch auf dauerhaft starke Kursverluste beim DAX einstellen, nachdem es dieses Jahr bereits schon US-Aktien heftig erwischt hat? Was Anleger nach dem heutigen Kursrutsch wissen sollten und warum unter anderem die Aktien von Siemens Energy und BASF im Fokus stehen.

Den deutschen Leitindex erwischt es zum Wochenstart heftig: Minus 1,7 Prozent liegt der DAX aktuell im Minus, steht damit bei 22.084 Punkten. Zwischenzeitlich verlor er sogar rund zwei Prozent und landete damit unter der Marke von 22.000 Punkten – und das, obwohl er es sogar schon mal über 23.000 Punkte geschafft hatte.

Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, läuft es heute nicht rund. Der Index liegt ebenfalls aktuell 1,7 Prozent im Minus und steht bei 5.242 Punkten.

Der bislang 2025 so positive DAX-Trend droht unter Zoll- und Konjunktursorgen also zu kippen. Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump gossen am Wochenende Öl ins Feuer und verhagelten den Wochenstart der Aktienmärkte in Asien und Europa.

Am Mittwoch steht der "Tag der Befreiung in Amerika" an, von dem Präsident Trump seit Wochen spricht und an dem er ein großangelegtes Zollpaket verkünden will. Die bereits angekündigten Auto-Zölle könnten also nur ein Vorgeschmack sein auf weitere Sonderabgaben.

„Der 2. April 2025 könnte in die Geschichte eingehen als der Tag, der das Ende einer seit dem Zweiten Weltkrieg andauernden Ära markiert: die eines weitgehend liberalen Welthandels", hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Was am Mittwoch wohl zu erwarten ist, sagte Trump am Sonntag Journalisten an Bord der Air Force One - nämlich reziproke Zölle gegen alle Länder. Dieses klare Statement schockte dann am Morgen die Börsen.

Siemens Energy, BASF & Co: Diese Aktien stehen beim DAX heute im Fokus

Wirkliche Gewinner gibt es beim DAX heute keine. Die überwiegende Mehrheit der Aktien liegt aktuell im Minus. Das Schlusslicht bildet mit 4,9 Prozent aktuell die Aktie von Continental. Am stärksten unter Druck standen die konjunktursensiblen Bergbau-, Auto- und Freizeitwerte. Auch die Bankentitel setzten ihre Talfahrt fort.

Brenntag verzeichnet aktuell ein Minus von 4,5 Prozent, ebenfalls die Aktie von Siemens Energy.

Doch auch BASF blieb nicht verschont, die Aktie liegt aktuell 4,1 Prozent im Minus. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe Grund für einen optimistischen Blick auf die Aktien des Chemiekonzerns, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Die europäischen Einkaufsmanagerindizes signalisierten endlich eine Trendwende. Stützen dürften zudem das deutsche Finanzpaket für die Infrastruktur und die Entwicklung der Energiekosten. Auch die Investitionen hätten wohl den Höhepunkt schon erreicht. Der Aktienkurs preise das aber schon ein, und das Jahr 2025 dürfte noch hart bleiben. Bray senkte unter Verweis auf den schwachen US-Dollar sowie gesenkte Erwartungen für das Chemie- und Beschichtungsgeschäft seine Ergebnisschätzungen (EPS).

Enthält Material von dpa-AFX

