Die Aktien von Nel ASA können am Montag überraschend deutlich im Kurs zulegen. Doch was steckt hinter dem Kurssprung bei der arg verprügelten Aktien? Und könnte das der Start eines Comebacks oder nur ein Strohfeuer sein?

Am Montag haben die Aktien von Nel ASA um fünf Prozent im Kurs zulegen können. Bereits am Freitag war Plug Power in derselben Höhe nach oben geschossen. Nel gehört damit zu den Gewinnern an einem ansonsten ruhigen Handelstag, an dem auch die amerikanischen Börsen geschlossen sind. Doch warum zieht der Kurs hier so überraschend an?

Nel-Aktie mit Kurssprung

Die Aktie von Nel ASA gehört zwar zuletzt eher zu den Prügelknaben an der Börse, doch positive operative Nachrichten haben die Papiere am Montag und bereits Wochen davor nach oben gehoben.

So hat Nel unter anderem in Indien einen Kooperationspartner für die Produktion von Elektrolyseuren gefunden. Durch diesen Schritt dürfte das Unternehmen seine Kapazitäten deutlich ausbauen. Zudem wurde mit Hy Stor Energy eine weitere Partnerschaft geschlossen, deren Ergebnis noch aussteht.

Angesichts dessen konnte die Nel-Aktie binnen eines Monats um 46 Prozent im Kurs zulegen. Doch wie steht es um Plug Power?

Start eines Comebacks für Aktien wie Plug Power oder Strohfeuer?

Bei dem Wasserstoffkonzern aus den USA sieht es auf kurze Sicht ähnlich gut aus, insbesondere da neue Kredite für das Unternehmen gewährt worden sind. Dadurch verlängert Plug seine Run-Rate und hat zudem seine Produktionskapazitäten auf ein Maximum gefahren.

Ist das also nun das Comeback für Wasserstoff-Aktien wie Plug Power und Nel ASA? Oder handelt es sich bei dem Anstieg nur um ein Strohfeuer?

Kommt jetzt der Turnaround bei Plug Power und Nel ASA?

Tatsächlich dürfte die bei Nel Asa und Plug Power aktuell brennende Flamme nicht ewig so hell scheinen. Die aktuelle Rallye ist keinen operativen Verbesserungen sowie einem Short Squeeze geschuldet. Einen wirklichen Turnaround gab es bei beiden Unternehmen nicht.

Tatsache bleibt daher: bei beiden Konzernen werden noch über Jahre Verluste geschrieben und selbst optimistische Analysten sehen erst 2027 oder später erstmals schwarze Zahlen. In einem solchen Kontext dürften weiterhin Kapitalerhöhungen notwendig sein, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, ansonsten droht die Insolvenz.

Für Anleger heißt es deswegen (auch mit Blick auf das aktuelle Chartbild) Finger weg.

