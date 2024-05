Sowohl Nel als auch Plug Power haben in den vergangenen Tagen ein echtes Kursfeuerwerk hingelegt. Am Mittwoch geht es aber für die norwegische Wasserstoffhoffnung zweistellig bergab. Im Schlepptau Plug Power mit einem Minus von fünf Prozent. Was steckt dahinter? Und war es das schon mit der Rallye?

Seit Kurzem sind die Aktien von Plug Power und Nel ASA an der Börse wieder zu echten Highflyern geworden. Im vergangenen Monat konnten die Papiere des norwegischen Wasserstoffkonzerns um 54 Prozent an Wert gewinnen. Der amerikanische Konkurrent legte immerhin um 30 Prozent zu.

Doch am Mittwoch geht es, für beide Titel, stramm bergab. Zur Mittagszeit weist Nel ein zweistelliges Minus aus, Plug Power einen Verlust von fünf Prozent. Doch was steckt dahinter?

Nel-Aktie und Plug Power-Aktie brechen kräftig ein

Eine wirkliche Nachricht, um den Abverkauf der beiden Aktien zu rechtfertigen, gibt es nicht, daher ist davon auszugehen, dass es sich bei der Bewegung um Gewinnmitnahmen handelt.

Zuletzt hatte die Aktie kräftig zugelegt und ein neues Jahreshoch erreicht. Grund war eine Partnerschaft mit Reliance Industries in Indien. Ebenfalls positiv hatte sich ein Analystenkommentar aus dem Hause Bernstein ausgewirkt. Hier wurden die Papiere von Experten weiterhin mit einem Outperform-Rating bedacht, trotz des neuerlichen Kursanstieges und der vielfältigen Risiken des Unternehmens.

Doch angesichts der stark eingebrochenen Kurse am Mittwoch bei Nel, die auch Plug Power nach unten zogen, stellt sich für viele Anleger die Frage: War es das schon mit der Rallye bei den Wasserstoff-Werten?

War es das schon mit der Rallye bei Nel und Plug Power?

Betrachtet man die aktuelle Bewegung, so ist die Antwort klar: nein. Die kurzfristige Aufwärtsbewegung bei Nel und Plug Power ist weiter intakt und dürfte sich (bei einem positiven Börsenumfeld) weiter fortsetzen.

Allerdings bestehen aus Sicht der Fundamentaldaten ernsthafte Zweifel, ob die Aktien angesichts der Risiken und der massiven Verluste, die die Unternehmen schreiben, überhaupt in diesen Sphären notieren sollten. Dementsprechend ist ein Investment für die meisten Anleger nicht geeignet.

