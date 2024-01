Die SAP-Aktie markiert heute ein neues Rekordhoch und die Deutsche Telekom-Aktie ist auf dem höchsten Stand seit 2001. Wie geht es bei den beiden deutschen Werten weiter und sollten Anleger jetzt lieber verkaufen?

Es läuft bei der Aktie der Deutschen Telekom. Denn sie befindet sich auf dem höchsten Stand seit 2001. Doch aktuell kämpft das Papier noch mit den 23 Euro. Eventuell sollten Anleger hier Gewinne mitnehmen.

Und die SAP-Aktie markiert immer neue Rekordstände. Ist die Party hier bald etwa vorbei?

Die Antworten gibt es jetzt:

SAP-Aktie mit neuem Rekordhoch

Heute markierte die Software-Aktie von SAP erneut ein Rekordhoch. Auf 150 Euro stieg das Papier und übertrumpfte damit nochmal die Bestmarke vom Freitag und vom Dezember. Sollte sich die Aktie jetzt kraftvoll von den 150 Euro nach oben entfernen können, dann steht einer weiteren Rallye nichts mehr im Wege. Und das, obwohl die Aktie bereits stark gelaufen war (siehe auch Chart unten).

Die einzige kleine Turbulenz kann entstehen, wenn die SAP-Aktie jetzt nicht wirklich von den 150 Euro wegkommt und sich somit anschickt, ein doppeltes Top zu bilden. Dies wäre eine Umkehrformation und in diesem Falle wären Anleger gut damit beraten, Teilgewinne mitzunehmen. Doch soweit ist es noch nicht. Aktuell sieht alles weiter gut aus und der Trend ist intakt.

Denn auch die BÖRSE ONLINE Redaktion rät weiter zum Kauf des wertvollsten Konzerns im DAX mit einem Kursziel von 165 Euro. Zwar ist SAP mit einem KGV von 24,1 und einer Dividendenrendite von 1,58 Prozent nicht mehr günstig, teuer aber eben auch noch nicht. Zuletzt passten auch bei Bloomberg einige Analysten noch ihre Kursziele an. So rät Stifel zum Kauf mit Kursziel 170 Euro, BNO Paribas zum Kauf mit Ziel 190 Euro und Morgan Stanley zum Kauf mit Ziel 163 Euro.

Doch wie sieht es bei der Deutschen Telekom aus?

Deutsche Telekom auf höchsten Stand seit 2001 - Jetzt lieber verkaufen?

Fundamental gesehen, ist die Deutsche Telekom aktuell stark. Denn zu einem günstigen KGV von 12,3 gesellt sich eine gute Dividendenrendite von 3,78 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll von 1,67 Euro auf 1,86 Euro um 11 Prozent steigen.

Und auch im Chart ist mal wieder Party angesagt:

www.tradingview.com Monatschart Deutsche Telekom

Denn wie in diesem Monats-Chart der Deutsche Telekom-Aktie zu sehen ist, befindet sich das Papier mit dem aktuellen Kurs von knapp über 23 Euro auf dem höchsten Stand seit August 2001. Also vor 22 Jahren gab es zuletzt solche Kurse.

Und wenn Anleger sich den Chart genau ansehen, dann waren bereits damals, um die Jahrtausendwende herum diese Marken rund um 23 Euro sehr wichtig. Deswegen ist die Deutsche Telekom-Aktie auch im April diesen Jahres vorerst daran abgeprallt und in die Korrektur gegangen. Sollte es der Aktie jetzt gelingen, dieses Niveau nachhaltig zu brechen, dann wird der Aufwärtstrend weitergehen. Prallt die Aktie erneut zurück, so sollten Anleger aufmerksam werden und eventuell Teilgewinne mitnehmen, weil sich dann auch hier ein doppeltes Top anschicken könnte.

An und für sich ist aber auch die Telekom-Aktie weiter einen Kauf wert. Die Analysten bei Bloomberg raten weiter zum Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von 26 Euro, was ein Potenzial von 14 Prozent bedeutet. Und auch die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf mit Kursziel 26 Euro.

Anleger können also sowohl die SAP-Aktie, als auch die Deutsche Telekom-Aktie weiter kaufen. Sollten sich aber doppelte Tops bei den beiden Papieren bilden, so ist erstmal Vorsicht geboten. Teilgewinne zu realisieren, kann in diesem Fall dann nicht schaden.

