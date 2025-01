Die Rheinmetall-Aktie hat am Montag eine neue Bestmarke erreicht. Zwar notiert die Aktie derzeit wieder unter dem Rekordhoch, die Woche könnte für den Titel aber noch die ein oder andere Überraschung bringen.



Auch im Jahr 2025 bleiben die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall begehrt. Zum Handelsstart am Montag schraubten sich die Papiere erstmals auf die runde Marke von 700 Euro. Aktuell notiert die Aktie auf der Plattform Tradegate mit 694,60 Euro knapp darunter. Das muss aber nicht so bleiben.



Amtseinführung von Trump könnte Rheinmetall-Aktie beflügeln

Gleich am Montag steht nämlich ebenfalls die Amtseinführung von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten an. Anleger dürften in den kommenden Tagen erwarten, dass der Republikaner erneut Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben der Nato-Partner stellen dürfte. Zuletzt war die Rede von fünf Prozent der Wirtschaftskraft. In der Vergangenheit hatten solche Aussagen Rüstungskonzernen wie Rheinmetall an der Börse geholfen.

Ein dauerhafter Anstieg über 700 Euro in den nächsten Tagen scheint also möglich. Die Nato-Staaten hatten sich 2023 beim Gipfel in Litauen zum Ziel gesetzt, dauerhaft jährlich mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Zuletzt hatten die Diskussionen auch in Deutschland über eine höhere Quote aber zugenommen.



Darauf müssen Anleger bei Rheinmetall achten

Somit dürfte die Rheinmetall-Aktie ihre Rallye auch im neuen Jahr fortsetzen. Im Januar liegt das Papier schon 13 Prozent im Plus und ist bester DAX-Wert. 2024 hatte das Rüstungsunternehmen an der Börse über 100 Prozent zugelegt.

Eine Gefahr gibt es aber für Anleger: In der Vergangenheit kam es bei Rheinmetall-Höchstständen immer wieder zu stärkeren Abverkäufen. Verhandlungen und mögliche Friedensgespräche im Ukraine-Krieg hatten den Kurs ebenfalls immer wieder ins Schlingern gebracht. Die Perspektiven für langfristige Anleger sind aber weiterhin gut. DIe Auftragsbücher sind auf Jahre gefüllt und die Umsatzprognosen versprechen für den Titel eine goldene Zukunft. Einige Kursziele von Analysten liegen zudem über 800 Euro.

Mit Material von dpa-AFX



Lesen Sie auch: Bitcoin kennt kein Halten mehr: Doch jetzt lieber neuen Trump-Coin kaufen?



Oder: Was für ein Knaller: Bis zu 17,61% Rendite p.a. mit diesem deutschen Zins-Angebot