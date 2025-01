Nur weniger Stunden vor Trumps-Amtseinführung markierte der Bitcoin ein neues Allzeithoch. Sollten Anleger jetzt weiter aufspringen oder sogar den neuen Trump-Coin kaufen, welcher am Samstag auf den Markt kam und schon Rekorde bricht?

Der Montagmorgen geht bei Kryptowährungen rasant los: Kaum öffnen die Börsen, schon schießt der Bitcoin um rund 9 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 109.356 US-Dollar. Anleger erwarten, dass Trump mit ersten Dekreten den Bitcoin und die Krypto-Wirtschaft pushen wird.

Jetzt lieber Bitcoin kaufen oder den neuen Trump-Coin?

Wer jetzt noch immer nicht in Bitcoin investiert ist, der sollte die nächsten Stunden zunächst abwarten. Denn falls Donald Trump die sehr hohen Erwartungen des Kryptomarktes nicht direkt erfüllt, dann könnte es auch wieder einen starken Abverkauf geben. Wer investiert ist, der bleibt investiert und harrt der Dinge, die da kommen. Doch jetzt neu einzusteigen wäre ein zu großes Risiko.

Wenn sich der Staub gelegt hat und klarer ist, wohin der Weg für Bitcoin und Kryptowährungen gehen, dann ist das wieder was anderes. Doch sollte man stattdessen jetzt den neuen Trump-Coin kaufen, der seit Samstag die Leute verrückt macht?

Das ist der neue Trump-Memecoin

Denn in der Nacht von Freitag auf Samstag überraschte Donald Trump mit der Herausgabe seines eigenen Memecoins Official Trump (TRUMP). Der Coin, der kaum einen Nutzen hat, sondern wir eine Art Beliebtheitsbarometer auf Donald Trump angesehen werden kann, schoss direkt bis in die Top 20 der wertvollsten Kryptowährungen und ist zur Stunde 12 Milliarden Dollar wert. So schreibt auch das deutsche Branchenmagazin BTC-Echo: "TRUMP ist ein Memecoin auf der Solana-Blockchain und dient hauptsächlich als symbolischer Token, der die Unterstützung für Donald Trump und seine Ideale repräsentiert."

Aus Spaß können Anleger sich ein paar Trump-Coins holen, denn der Hype dürfte noch weitergehen. Doch der Trump-Coin ist keinesfalls als ein vernünftiges Investment anzusehen. Hier sollten Anleger sich aktuell vor allem weiter auf Bitcoin konzentrieren. Wer auch auf ausgewählte Altcoins setzen möchte, der schaut sich jetzt den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index an.

