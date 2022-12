Die deutsche Streaming-Landschaft ist seit Anfang Dezember um einen weiteren großen Player reicher. Selbst das Interesse von Starinvestor Warren Buffett hat die Aktie geweckt. Doch was kann Paramount Global?

Zur Premiere von Paramount wurde am Mittwoch vergangener Woche nach Berlin geladen. Nachdem sich prominente Gäste auf dem in der Unternehmensfarbe Blau gehaltenen Teppich gezeigt hatten, gab der neue Streaming-Anbieter in sechs Kinosälen einen ersten Überblick über sein Programmportfolio, mit dem man zu den bereits etablierten Streaming-Angeboten von Netflix, Amazon Prime Video und Disney aufschließen möchte. Dazu gehören etwa Eigenproduktionen wie die Serie „Der Scheich“, Evergreens wie die US-Serie „Star Trek“ oder der Filmklassiker „Der Pate“ sowie neue Blockbuster wie „Top Gun: Maverick“, der voraussichtlich ab dem 22. Dezember auf der Plattform verfügbar sein wird. Mit dem Start in Deutschland in der Vorwoche ist der Dienst mittlerweile in 45 Ländern rund um den Globus verfügbar.

Das ist Paramount Global

Nach dem Erfolg von Disney+ wird mit Paramount Pictures damit ein weiteres der großen US-Filmstudios seine Produktionen künftig über einen eigenen Streaming-Dienst exklusiv vermarkten. Ab 2024 sollen zumindest in den USA alle Paramount-Produktionen im Anschluss an die Kinos ausschließlich über die Streaming-Plattform zu sehen sein. Hinter Eigentümer Paramount Global steht einer der weltweit führenden Medienkonzerne, der zuvor als ViacomCBS firmierte und zu dem Sender wie CBS, Nickelodeon, MTV, Pluto TV oder eben auch das Filmstudio Paramount Pictures gehören.

Dass der Konzern mittlerweile als Paramount Global auftritt, unterstreicht die hohe Bedeutung der Streaming-Sparte, deren Abonnentenstamm in den kommenden beiden Jahren auf über 100 Millionen Nutzer weltweit ausgebaut werden soll. Im traditionellen TV- und Filmsegment sieht sich das Unternehmen hingegen seit längerer Zeit einem schwierigen Werbemarkt gegenüber. Nachdem die Neunmonatszahlen einen deutlichen Gewinnrückgang gebracht hatten, rutschte die Aktie auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren ab.

Einschätzung zur Paramount Global Aktie

Auch wenn die Analysten erst ab 2024 wieder mit deutlichen Zuwächsen bei den Ergebnissen rechnen, scheint die Paramount Global Aktie gemessen an KGV und Dividendenrendite und mit Blick auf das vorhandene Wachstumspotenzial des Streaming-Business attraktiv bewertet zu sein. Über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat Investorenlegende Warren Buffett im Mai dieses Jahres erstmals Aktien von Paramount Global erworben und seine Beteiligung im dritten Quartal auf mehr als 91 Millionen B-Aktien ausgebaut. Die Anteile des Unternehmens sind auf zwei Gattungen aufgeteilt, wobei die B-Aktien zwar kein Stimmrecht, dafür aber einen deutlich liquideren Handel vorweisen können.

Dieser Artikel erschien zuerst in BÖRSE ONLINE 50/2022. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.