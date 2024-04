Nach einem erfolgreichen Jahr 2023 macht die Amazon-Aktie auch 2024 bisher keine Pause. Ein neues Mega-Kursziel befeuert jetzt den Lauf. Geht es für den Titel sogar über diese magische Grenze?

Waren die Technologiekonzerne der „Magnificent Seven“ noch im letzten Jahr die Wachstumstreiber an den Aktienmärkten, sieht das Bild 2024 etwas anders aus. Apple und Tesla konnten die Kurssprünge aus der Vergangenheit nicht beibehalten und verloren seit Jahresanfang sogar etwa 11 respektive 32 Prozent an der Börse.

Weiter im Rallymodus sind dagegen Amazon, Nvidia, Alphabet, Microsoft und Meta. Amazon liegt dabei seit dem Beginn des Jahres über 20 Prozent im Plus und ist mit derzeit rund 182 US-Dollar seinem Allzeithoch von 188,65 US-Dollar aus dem Jahr 2021 ganz nah. Enden muss der Höhenflug für die Aktie an diesem Punkt aber nicht. Dafür spricht auch ein neues Mega-Kursziel für den Titel, das am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Jefferies hebt Kursziel deutlich an

Jüngst hat nämlich das Analysehaus Jefferies sein Kursziel für die Aktie von 190 auf 225 US-Dollar angehoben. Allein diese Steigerung zwischen den Kurszielen würde einem prozentualen Wachstum von 18 Prozent entsprechen. Derzeit notiert die Aktie aber bei etwa 182,41 US-Dollar, wodurch, basierend auf dem neuen Kursziel, sogar ein Upside von mehr als 23 Prozent drin wäre.

Insgesamt sehen die Analysten an der Wall Street für das Papier noch ein Wachstumspotenzial von fast 15 Prozent. Sollte Amazon an der Börse tatsächlich noch solche Sprünge machen, ist das Papier weiter auf einem guten Weg, das nächste Unternehmen mit einem Wert von zwei Billionen US-Dollar zu werden. Dass das nicht unmöglich ist, dafür sprechen auch die Fundamentaldaten.

Übrigens: Wie weiter oben beschrieben ist Amazon nicht der einzige Tech-Gigant, bei dem es auch 2024 noch rund läuft. Inspiriert von den rasenden Entwicklungen im Technologiesektor hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE daher den Tech-Giganten Index entwickelt, der die 15 nach Marktkapitalisierung wertvollsten Tech-Aktien vereint. Der Vorteil liegt auf der Hand: Investiert wird diversifiziert in etablierte Unternehmen aus der Branche, die gleichzeitig aber auch noch Wachstum versprechen.

Amazon wächst weiter

Mit einem Nettogewinn von über zehn Milliarden US-Dollar im vierten Quartal konnte Amazon schon seinen Rekord von 9,9 Milliarden US-Dollar pulverisieren, den es erst im Quartal zuvor aufgestellt hatte. Und auch für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres sieht es gut aus. Das Management des Konzerns erwartet Umsätze zwischen 138 Milliarden und 143,5 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 8 bis 13 Prozent entsprechen würde.

Das Betriebsergebnis soll den Angaben zufolge zwischen 8 und 12 Milliarden US-Dollar liegen, was selbst im konservativsten Fall noch bedeutend mehr wäre als die 4,8 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2023. Bei dem Versandriesen ist also gleich an mehreren Stellen noch Luft nach oben.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.