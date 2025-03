Neben Rheinmetall, Hensoldt und Renk gibt es in der DAX-Familie noch weitere Aktien, die von dem Rüstungs-Superzyklus profitieren. Geht die Rallye bei diesen zwei SDAX-Aktien jetzt erst richtig los?



Rheinmetall, Hensoldt und Renk. Das sind die drei deutschen Aktien, die Anleger wohl zuerst nennen, wenn sie nach den größten Profiteuren des derzeitigen Rüstungsbooms gefragt werden würden. In der zweiten Reihe gibt es aber noch mehr deutsche Papiere, die in diesem Jahr für Furore an der Börse sorgen – obwohl sie nicht direkt oder nur teilweise dem Sektor angehören.



Beliebte Brennstoffzellen von SFC Energy

Das Technologie-Unternehmen SFC Energy konnte in den letzten drei Monaten fast 38 Prozent zulegen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellen, die nicht nur für grüne Energie wichtig sind, sondern sich auch perfekt für militärische Anwendungen nutzen lassen. Derzeit baut das Unternehmen seine Aktivitäten in den USA aus und orientiert sich ebenso verstärkt in den Rüstungssektor.

Die größten Kurssprünge der SDAX-Aktie auf über 25 Euro haben Anleger zwar gerade verpasst, der Titel war aber vor ein paar Jahren schon mehr als 30 Euro wert. Rücksetzer könnten Anleger zu einem (kleinen) Einstieg nutzen, zumal der Bereich Rüstung beim Umsatz derzeit noch nicht einmal zehn Prozent ausmacht. Hier ist noch Luft nach oben.



Deutz-Aktie schon über 80 Prozent im Plus

Ebenfalls gut unterwegs ist die Aktie des Automobilzulieferers Deutz, die in den letzten drei Monaten etwa 81 Prozent zulegen konnte und derzeit bei etwas über sieben Euro notiert. Der Motorenbauer möchste sein bislang eher kleines Geschäft mit der Rüstungsbranche deutlich erweitern. Laut Firmenchef Sebastian Schulte gibt es brereits eine lange Liste mit Geschäftsmöglichkeiten in verschiedenen Staaten. Dabei geht es vor allem um Motoren für kleine und mittelgroße Militärfahrzeuge und Radpanzer.

Genau wie bei SFC Energy könnten Anleger die erste große Rallye schon verpasst haben, zumal sich die Aktie zuletzt sehr volatil zeigte. Ganz aktuelle Kursziele von über elf Euro, die beispielsweise die Analysten von Warburg Research ausgeben, versprechen aber noch ordentliche Gewinnmöglichkeiten.



