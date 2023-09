Unternehmensprofil

Die SFC Energy AG (zuvor SFC Smart Fuel Cell AG) entwickelt, produziert und vermarktet Energieversorgungssysteme und deren Komponenten unter anderem auf Basis der Brennstoffzellen-Technologie. Die SFC-Brennstoffzellen haben eine Nennleistung von 10 Watt bis 250 Watt, was einer Tagesstromproduktion von 0,24 kWh bis 6 kWh entspricht. Brennstoffzellensysteme erzeugen Elektrizität auf elektrochemischem Weg und sind dabei geräuschlos, umweltfreundlich und sehr leicht. Insbesondere in Situationen, in denen eine Stromversorgung über herkömmliche stationäre Stromnetze oder sonstige netzunabhängige Stromquellen nur eingeschränkt möglich ist, etwa in der Verteidigung, im Freizeitbereich und der Industrie, finden sie Einsatz. Die operative Geschäftstätigkeit der Gesellschaft gliedert sich in die beiden Segmente Clean Energy und Clean Power Management. 2020 hatte das Unternehmen Standorte in Deutschland, Niederlande, Rumänien und Kanada.

Offizielle Webseite: www.sfc.com