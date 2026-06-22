SFC Energy
Aktuelle Nachrichten zu SFC Energy
dpa-AFX News zu SFC Energy
EQS-News: SFC Energy AG lädt zum Capital Markets Day am 7. Oktober 2026 ein - Save the Date (deutsch)
EQS-News: SFC Energy AG erhält Folgeauftrag über CAD 3,1 Mio. von nordamerikanischem Anbieter mobiler Überwachungslösungen (deutsch)
EQS-News: SFC Energy AG erweitert Technologie- und Lösungsportfolio durch Erwerb wesentlicher Vermögenswerte von Siqens (deutsch)
EQS-News: SFC Energy AG präsentiert innovative Energielösungen für militärische Fahrzeugplattformen auf der Eurosatory (deutsch)
EQS-News: SFC Energy AG präsentiert Entwicklungen der nächsten Generation taktischer und autonomer Defense-Brennstoffzellentechnologien sowie einsatzerprobte hybride Energielösungen auf der Eurosatory 2026 (deutsch)
EQS-News: SFC Energy AG sichert Auftrag über EUR 2,8 Mio. von International Security GmbH - Beschleunigtes Wachstum im zivilen Videoüberwachungsmarkt sorgt für klare Visibilität für 2026 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|199,51
|174,89
|143,27
|144,75
|118,15
|Nettogewinn (Mio)
|17,46
|14,67
|-0,89
|9,35
|21,06
|Gewinn/Aktie
|1,07
|0,90
|-0,03
|0,54
|1,21
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|19,17
|22,39
|-
|31,85
|16,05
|KUV
|1,68
|1,86
|1,46
|2,06
|2,85
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die SFC Energy AG (zuvor SFC Smart Fuel Cell AG) entwickelt, produziert und vermarktet Energieversorgungssysteme und deren Komponenten unter anderem auf Basis der Brennstoffzellen-Technologie. Die SFC-Brennstoffzellen haben eine Nennleistung von 10 Watt bis 250 Watt, was einer Tagesstromproduktion von 0,24 kWh bis 6 kWh entspricht. Brennstoffzellensysteme erzeugen Elektrizität auf elektrochemischem Weg und sind dabei geräuschlos, umweltfreundlich und sehr leicht. Insbesondere in Situationen, in denen eine Stromversorgung über herkömmliche stationäre Stromnetze oder sonstige netzunabhängige Stromquellen nur eingeschränkt möglich ist, etwa in der Verteidigung, im Freizeitbereich und der Industrie, finden sie Einsatz. Die operative Geschäftstätigkeit der Gesellschaft gliedert sich in die beiden Segmente Clean Energy und Clean Power Management. 2020 hatte das Unternehmen Standorte in Deutschland, Niederlande, Rumänien und Kanada.
Offizielle Webseite: https://www.sfc.com