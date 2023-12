Im Dezember gibt es schon vor dem Heiligen Abend Geschenke für Aktionäre, nämlich in Form attraktiver Dividenden. Bei diesen Werten müssen Investoren in der kommenden Woche zugreifen, um sich 11 Prozent Dividendenrendite zu sichern.

In diesem Dezember laufen bisher nicht nur die Märkte grandios nach oben, sondern auch die Dividenden sprudeln in diesem Jahr wieder in Rekordhöhe bei vielen Aktionären. Wer davon jetzt noch etwas abbekommen möchte, der sollte sich spannende Zahler vor dem Ex-Dividendentag sichern, um einen Anspruch auf die Ausschüttung zu erhalten.

Bis zu 11 Prozent Dividendenrendite sichern

Besonders diese drei Titel könnten dabei interessant sein, denn hier winken für Anleger hohe Ausschüttungsrenditen:

T. Rowe Price Group (Dividendenrendite: 4,7 Prozent)

Erster Wert ist dabei der amerikanische Vermögensverwalter T. Rowe Price Group, der eine aktuelle Dividendenrendite von 4,7 Prozent ausweist. Das Unternehmen ist größtenteils in den USA tätig und dort vor allem auf den Bereich Investmentfonds spezialisiert.

Ex-Dividende geht der Wert am 14. Dezember, also am kommenden Donnerstag. Die Zahlung der Ausschüttung wird am 29. Dezember, also kurz vor Silvester, erwartet.

Extra Space Storage (Dividendenrendite: 4,8 Prozent)

Ebenfalls interessant ist der amerikanische REIT Extra Space Storage. Diese betreiben und vermieten Lagerhallen und Garagen in den USA, in dem US-Bürger zu horrenden Kosten ihre Wertsachen horten.

Aktuell bietet der REIT eine Dividendenrendite von 4,8 Prozent und hat aufgrund der Beliebtheit der externen Lagerräume auch eine sehr niedrige Leerstandsquote. Ex-Dividende geht der Wert ebenfalls am 14.12.

BlackRock TCP (Dividendenrendite: 11,3 Prozent)

Die mit Abstand höchste Dividendenrendite erhalten Anleger aber bei der BlackRock TCP Capital Group, wobei es sich übrigens nicht um den weltgrößten Vermögensverwalter, sondern um eine seiner Tochtergesellschaften handelt.

Denn die TCP Capital Group ist eine Business Development Company, die kleinen und mittleren Unternehmen in den USA Kapital durch direkte Investitionen oder Schuldverschreibungen zur Verfügung stellt, da dies Banken nicht tun. Erträge werden hier einzig durch den Verkauf von Anteilen und Zinsen erzielt, wobei der BDC (wie in der Branche üblich) starke Kredithebel einsetzt. Ex-Dividende geht der Wert übrigens auch am 14.12.

