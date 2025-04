Hohe Ausschüttungen gefällig und das möglichst bald? Das geht jetzt mit diesen sieben spannenden Top-Aktien kurz vor ihrem Ex-Dividendentag. Anleger, die hier zuschlagen, dürfen bald mit satten Ausschüttungen rechnen.

Die Dividendensaison rückt immer näher und bereits jetzt lassen sich satte Ausschüttungen vereinnahmen. So gehen in der aktuellen Woche sieben Titel Ex-Dividende, die jetzt interessant sein könnten.

Doch wer etwas von der Ausschüttung abhaben will, der muss sich beeilen, denn nur wer die Papiere am jeweiligen Ex-Tag hält, hat auch einen Anspruch auf die Zahlung.

Mit diesen 7 Top-Aktien satte Dividenden kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

BAWAG – Ex-Dividende: 08.04.2025 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent

Main Street Capital – Ex-Dividende: 08.04.2025 – Dividendenrendite: 7,3 Prozent

Swire Pacific – Ex-Dividende: 09.04.2025 – Dividendenrendite: 5,1 Prozent

City Office – Ex-Dividende: 10.04.2025 – Dividendenrendite: 7,9 Prozent

Verizon – Ex-Dividende: 10.04.2025 – Dividendenrendite: 6,1 Prozent

Telia – Ex-Dividende: 10.04.2025 – Dividendenrendite: 5,3 Prozent

General Mills – Ex-Dividende: 11.04.2025 – Dividendenrendite: 4,0 Prozent

Auf die folgenden Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Verizon

Der Telekommunikationskonzern Verizon bietet nicht nur stabile Cashflows auf Basis eines sicheren und gut prognostizierbaren Geschäfts, sondern darüber hinaus eine Dividendenrendite von 6,8 Prozent. Gerade in unsicheren Zeiten kann der Value-Wert für Anleger interessant sein.

Dividendenaktie: Main Street Capital

Noch höhere Ausschüttungen gibt es dagegen in der kommenden Woche bei Main Street Capital. Hier liegt die Dividendenrendite bei 8,0 Prozent. Das Unternehmen ist primär in den Bereichen Private Equity und Private Debt unterwegs, wobei es zumeist Unternehmen gegen Anteile oder Zinsen finanziert bzw. diese ganz übernimmt.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dividendenaktie: Telia

Spannend ist zudem Telia, ein in Osteuropa und Skandinavien aktiver Mobilfunkanbieter. Aktuell bietet das 12,0 Milliarden US-Dollar schwere Unternehmen eine Dividendenrendite von 5,3 Prozent, wobei seit 22 Jahren infolge eine Ausschüttung gezahlt wird.

