Der Pharmariese Eli Lilly hat am Dienstag neue Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie sprang daraufhin an. Das könnte für Anleger jetzt interessant werden.

Es sind Zahlen, mit denen nicht unbedingt jeder rechnen konnte – auch Analysten nicht. Der Biotech-Riese Eli Lilly hat mit seinen Zahlen für das erste Quartal in vielen Bereichen die Erwartungen der Experten übertroffen. Das ist nicht selbstverständlich, immerhin gab es durchaus Befürchtungen, dass der Konzern mit seinen sehr lukrativen Abnehmspritzen derzeit die Nachfrage nicht decken könnte und dadurch das Ergebnis gedrückt wird.

Die ersten Reaktionen auf die Zahlen sind aber mehr als positiv und vorbörslich zog die Aktie um mehr als fünf Prozent an. Aber was hat Eli Lilly denn jetzt genau verkündet?

Eli Lilly übertrifft Gewinnerwartung

Unter anderem durch die starke Nachfrage nach dem Medikament Zepbound, das zur Gewichtsreduktion eingesetzt wird, konnte Eli Lilly einen Gewinn je Aktie von 2,58 US-Dollar vermelden und lag damit sogar 0,10 US-Dollar über den Analysteneinschätzungen.

Beim Umsatz lag man im abgelaufenen Quartal mit 8,77 Milliarden US-Dollar zwar etwas unter den durchschnittlichen Schätzungen von 8,94 Milliarden US-Dollar, dafür überzeugte der Ausblick.

Eli Lilly will noch mehr

Im Geschäftsjahr 2024 rechnet der Pharmakonzern mit einem EPS zwischen 13,50 bis 14,00 US-Dollar, was selbst im konservativsten Fall noch über den von Analysten prognostizierten 12,50 US-Dollar liegen würde. Auch beim Umsatz liegt man mit 42,4 bis 43,6 Milliarden US- Dollar über den Prognosen von Experten.

Rennt Eli Lilly Konkurrent Novo Nordisk weg?

Die an sich sehr guten Zahlen und der Ausblick dürften Novo Nordisk Druck machen, die in dem Markt der Abnehmpräparate zu Eli Lillys stärksten Konkurrenten gehören. Die Dänen werden aber erst am Donnerstag ihre eigenen Quartalszahlen vorlegen. Vielleicht bekommt man dann einen Eindruck, wer mit seinen Medikamenten gerade die Nase vorn hat.

