Der Biotech-Konzern Novo Nordisk hat mit seinen neuen Quartalszahlen einen klaren Trend erkennen lassen. Wird die Aktie jetzt noch attraktiver oder sollten Anleger verkaufen?

Mit diesen Zahlen dürften Anleger gut leben können. Der dänische Biotech-Konzern Novo Nordisk konnte nach den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal in vielen Bereichen deutlich zulegen. Dank der hohen Nachfrage nach seinen Medikamenten zur Gewichtsreduktion stieg der Umsatz um 22 Prozent auf 65,35 Milliarden dänische Kronen, was rund 8,8 Milliarden Euro entspricht. Währungsbereinigt lag der Zuwachs sogar bei 24 Prozent.

Beim Gewinn legt Novo Nordisk zweistellig zu

Der operative Gewinn setzte noch einen drauf und stieg um 27 Prozent auf 31,85 Milliarden Kronen. Unter dem Strich stand mit 25,4 Milliarden Kronen ein 28 Prozent höherer Gewinn als im Vorjahr. Die Diabetes und Abnehmwirkstoffe Ozempic und Wegovy dürften dabei auch in Zukunft Gewinn abwerfen.

Novo Nordisk erhöht Konzernziele

Für das Jahr 2024 zeigte sich Novo Nordisk optimistisch und erhöhte seine währungsbereinigte Umsatz- und Gewinnprognose am unteren und oberen Ende der Spanne um jeweils einen Prozentpunkt. Der Umsatz soll nun währungsbereinigt um 19 bis 27 Prozent stiegen, der Gewinn um 22 bis 30 Prozent. Analysten hatten hier bereits Werte am oberen Ende der Spanne erwartet.

Was macht die Aktie von Novo Nordisk?

Die Ergebnisse dürften bereits investierte Anleger zufriedenstellen, obwohl Novo Nordisk bei seinen beliebten Wirkstoffen weiter mit Kapazitätsproblemen zu kämpfen hat. Der Konzern versucht hier aber unter anderem mit Partnerschaften Abhilfe zu schaffen.

Die Biotech-Aktie reagierte unterdessen positiv auf die Zahlen und den Ausblick. Vorbörslich legte der Titel mehr als 1,6 Prozent zu und kommt seinem Anfang März erreichten Allzeithoch wieder näher. Zwei Tage zuvor hatte zudem auch Eli Lilly, einer der größten Konkurrenten von Novo Nordisk, mit seinen Zahlen überzeugen können.

