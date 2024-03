2023 haben die Magnificent Seven den Markt getragen, nun zeigt sich im Jahr 2024 allerdings: nur drei der sieben Titel sind noch für die steigenden Märkte verantwortlich. Ist das ein Verkaufssignal für die restlichen vier Werte?

Die Magnificent Seven gelten als Treiber der Märkte. Doch wie eine Studie von RBC nahelegt, haben seit Jahresanfang nur drei der sieben Werte den Markt geschlagen und dementsprechend die steigenden Kurse verursacht.

Nur noch drei der Magnificent Seven treiben den Markt

So blieben alle Werte außer Meta, Amazon und Nvidia hinter dem S&P500 zurück und sorgten damit für eine leichte Enttäuschung an den Märkten. Grund genug sich alle sieben Werte noch einmal genauer anzuschauen:

Tesla (YTD-Performance: -28,1 Prozent)

Eine grauenhafte Performance hat bisher im Jahr 2024 der Autobauer Tesla hingelegt und mehrheitlich wird die Aktie nicht mehr zu den Magnificent Seven gezählt. Besonders Nachfrage- und Magenprobleme belasten die Aktie, eine Besserung ist nicht in Sicht.

Apple (YTD-Performance: -7,13 Prozent)

Unter Druck in China, uninspiriert beim eigenen Produktportfolio – so steht es aktuell um Apple. Ob der ehemals größte Konzern der Welt damit seinen Abstieg angetreten hat oder nur eine kurze Verschnaufpause macht, ist noch nicht klar. Sicher ist allerdings: Es braucht positive Signale.

Alphabet (YTD-Performance: 0,8 Prozent)

Unter großen regulatorischen Druck in den USA steht die Google-Mutter Alphabet, weshalb die Aktie mit einem KGV von 20 die günstigste aus den Magnificent Seven ist. Wer nicht an eine Zerschlagung des Konzerns glaubt, der kann hier günstig investieren.

Microsoft (YTD-Performance: 10,1 Prozent)

Nach dem KI-Hype 2023 und dem Erreichen einer höheren Marktkapitalisierung als Apple macht die Aktie von Microsoft zuletzt eine leichte Verschnaufpause. Fundamental bleibt jedoch weiter alles positiv. Viele Anleger hoffen jedoch auf einen Rücksetzer für günstige Käufe.

Amazon (YTD-Performance: 13,8 Prozent)

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Amazon. Der E-Commerceriese hat 2023 kräftig zugelegt und ist nun ambitioniert bewertet (KGV 41). Mit einer YTD-Performance von 13,8 Prozent hat sich die Aktie allerdings noch sehr passabel geschlagen.

Meta (YTD-Performance: 36,8 Prozent)

Dagegen in einem regelrechten Höhenflug ist weiterhin die Aktie von Meta. Der Social-Media-Konzern ist seit seinem massiven Kurssturz in einer nicht enden wollenden Aufwärtsbewegung und die Fantasie um KI & Co. beflügelt diese Entwicklung.

Nvidia (YTD-Performance: 73,3 Prozent)

KI ist ebenfalls das Stichwort, wenn es um Nvidia geht. Das Unternehmen schob sich nicht nur über die Marke von einer Billion an Marktkapitalisierung im Zuge dieser Rallye, sondern könnte bald über 1.000 US-Dollar steigen. Solange der Hype um künstliche Intelligenz anhält, dürfte auch Nvidia profitieren.

