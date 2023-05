Die Nvidia Aktie legte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen in einer ersten Reaktion massiv auf über 350 US-Dollar zu. Geht der KI-Hype doch noch weiter? Und ist nach dem neuen Allzeithoch noch viel mehr drin?

Am Mittwoch Abend legte Nvidia Quartalszahlen vor. In Erwartung der Ergebnisse waren die Aktien des Halbleiter-Sektors deutlich nach unten abgerutscht, vor allem aus Angst vor Gewinnmitnahmen nach der enormen Rallye der vergangenen Wochen und Monate.

Nvidia mit Mega-Gewinnen nach Quartalszahlen

Allerdings schien diese Sorge in der Retrospektiv vollkommen unbegründet, denn schon kurz nach Veröffentlichung der Ergebnisse explodierte das Papier. Schnell lag der Wert bei einem Plus von 15 Prozent und markierte damit oberhalb von 350 US-Dollar ein neues Allzeithoch.

Gemeldet hatte man konkret EPS von 1,07 US-Dollar, was 0,17 Cents über dem Konsens der Analysten lag. Auch der Umsatz schlug die Schätzungen mit 7,19 Milliarden US-Dollar, lag aber 13 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.

KI-Boom in vollem Gange

Bis auf einen erstaunlich hohen Data Center Umsatz von 4,28 Milliarden US-Dollar war aber nichts dabei, was einen massiven Kurssprung hätte rechtfertigen können. Dieser wurde jedoch vor allem vom Ausblick des Unternehmens ausgelöst.

So erwartet Nvidia für das zweite Quartal statt eines Umsatzes von 7,1 Milliarden US-Dollar tatsächlich 11 Milliarden US-Dollar und Gross Margins von um die 70 Prozent. Treiber dürfte hier vor allem das KI-Geschäft sein, zu dem das Management im Analystencall um Mitternacht deutscher Zeit vermutlich mehr Auskünfte geben wird.

Nvidia-Aktie: nach Quartalszahlen ein Kauf?

Doch ist die Aktie nach nun mehr als +100 Prozent nach Jahresauftakt noch ein Kauf? Oder ist der Zug hier schon abgefahren?

Auch wenn Nvidia exzellente Ergebnisse vorgelegt hat und der Ausblick wirklich die kühnsten Träume der Analysten übertreffen konnte, sollten sich Anleger davor hüten jetzt blind in den Hype zu investieren. Nvidia ist bereits extrem gut gelaufen und niemand weiß wie lange der Wirbel um KI noch in dieser Form anhalten wird, vor allem da wir uns vielleicht schon in einer Rezession befinden.

Mit einem Forward-KGV von 67 heißt es für Anleger deswegen hier erst einmal Finger weg. Die Aktie gehört aber definitiv auf die Watchlist und kann bei Platzen einer möglichen Blase rund um KI bedenkenlos eingesammelt werden.

