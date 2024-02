Es gibt eine KI-Aktie aus der Pharma-Branche, in welche sowohl Nvidia als auch Cathie Wood investiert haben. Um welche Aktie es sich handelt und ob sich jetzt ein Einstieg lohnt.

"Recursion Pharmaceuticals sagt vielleicht jedem Cathie Wood-Anhänger etwas", verrät BÖRSE ONLINE Aktien-Experte Golo Kirchhoff. "Mit über 200 Millionen US-Dollar ist Cathie Wood in diese KI-Aktien eingestiegen. Aber auch Hedgefonds wie Nikko Asset Management sind eingestiegen", führt Kirchhoff weiter aus. Dieser Hedgefonds habe seine Position im letzten Quartal bei der Recursion Pharmaceuticals-Aktie sogar verdreifacht. "Und auch Nvidia hat dort investiert", sagt Kirchhoff. Doch welche Aussichten hat die Aktie?

Alle großen Beratungs-Firmen wie Deloitte oder Ernst & Young würden voll auf den Trend der KI-Arzneimittelforschung setzen. Und genau das macht Recursion. "Und weil sie die Arzneimittelforschung von manuell Richtung automatisiert effizient gestaltet haben, sind sie so erfolgreich." Zudem habe Nvidia in das Unternehmen direkt investiert und Nvidia stellt seine KI-Cloud Recursion Pharmaceuticals zur Verfügung.

"Recursion hat schon mehrere Phase eins und Phase zwei Medikamente mit der KI entwickelt und in der Pipeline. Über die Cloud bietet das Unternehmen über 27 Petabyte Datensätze, was Biologie oder biologische und chemische Informationen an", sagt Kirchhoff. Als die Nvidia-Aktie nach den Quartalszahlen angezogen habe, habe auch Recursion direkt einen Kurssprung hingelegt.

"Somit können sie durch die KI in Kombination der Zusammenarbeit mit Nvidia schneller Medikamente identifizieren, was ihre Wirksamkeit betrifft. Und dass dieser Trend keine Utopie ist, zeigt auch letztes Jahr. Viele Unternehmen wie Bayer, Pfizer oder Biogen haben bereits mehrere KI entwickelte Pharmazeutika in ihrer Pipeline. Und dieses Unternehmen ist zwar klein, hat hohe Schwankungen, ist aber der Trend sieht enorm gut aus und Recursion wird die Welle mit Nvidia mitreiten?", sagt Kirchhoff.

