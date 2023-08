Nachrichten rund um ein Kryptoprojekt von PayPal machen die Runde. Schafft sich das Unternehmen jetzt seinen eigenen Bitcoin? Und was würde das für die Aktie bedeuten?

PayPal wird schon seit Längerem damit in Verbindung gebracht, sich eine eigene Kryptowährung zu schaffen. Jetzt scheint das Projekt des Zahlungsdienstleisters zu einem ersten Abschluss gekommen zu sein.

Schafft sich PayPal seinen eigenen Bitcoin?

Denn wie der Nachrichtendienst dpa-afx am Montag berichtet, hat sich Paypal hat eine eigene Kryptowährung zugelegt. Das Digitalgeld "Paypal USD" ist an den US-Dollar gekoppelt und soll US-Kunden der Firma zur Verfügung stehen. Der sogenannte "Stablecoin" könne zum Preis von einem Dollar je Einheit gekauft und in die US-Währung umgetauscht werden, teilte Paypal am Montag mit. Die Digitalwährung sei unter anderem durch Dollar und kurzfristige US-Staatsanleihen abgesichert.

Mit den Paypal-Coins können Nutzer unter anderem für Einkäufe bezahlen und sie anderen Nutzern schicken. Paypal bot seinen Kunden bereits die Möglichkeit an, mit einigen anderen Kryptowährungen zu handeln. Technisch basiert Paypal USD auf der Ethereum-Blockchain und werde sich damit leicht in das bestehende Ökosystem von Digitalwährungen integrieren lassen, betonte Paypal.

Breit gestreut in Kryptowährungen wie Bitcoin investieren?

Das geht jetzt mit dem Börse Online Best of Krypto Index

Kein eigener Bitcoin, aber eine Chance für PayPal

Unter dem Strich schafft sich PayPal damit zwar eine Kryptowährung, aber keinen neuen Bitcoin. Geht das Konzept des Stablecoins nämlich auf, so wird der Kurs des "PayPal USD" 1 zu 1 mit dem US-Dollar mitlaufen.

Damit besteht zwar nicht die Chance auf Kursgewinne, allerdings macht dieses stärke Auftreten im vielversprechenden Krypto-Sektor neugierig, was dieser Schritt für die PayPal-Aktie bedeuten könnte.

Zunächst keinen Einfluss auf die PayPal Aktie

Zumindest kurzfristig dürfte diese Markterschließung jedenfalls keinen wesentlichen Einfluss auf die PayPal-Aktie haben. Aktuell befindet sich der Kryptomarkt in einer Seitwärtsphase und die Zahlen von Handelsplattformen wie Coinbase zeigen, dass die Umsätze im Vergleich zu den Hochs um 70 oder mehr Prozent eingebrochen sind.

Allerdings könnte sich dies mit einer Erholung des Krypto-Sektor deutlich ändern. Sollte das PayPal-Produkt von den Nutzern gut angenommen werden, so könnte der Bezahldienstleister beim nächsten Bullrun einer der großen Profiteure sein (insofern man das eigene Produkt- und Dienstleistungsportfolio noch erweitert).

Bis dahin bleibt PayPal aber eine heiße Turnaround-Wette, die vor allem mit operativen Problemen und Nutzerschwund zu kämpfen hat.

Trotzdem ist Börse Online hier optimistisch und emphielt die Aktie weiter zum Kauf.

Mit Material von dpa-afx

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal, Bitcoin.