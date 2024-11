Diese weltbekannte Tech-Aktie könnte von dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft besonders profitieren. Aber auch danach ist ein Investment laut Experten keine schlechte Idee.



Die Weihnachtszeit ist für den Einzelhandel einer der Umsatztreiber des Jahres. Kaum ein Unternehmen dürfte von dem Shopping-Rausch vieler Kunden aber so profitieren wie der E-Commerce-Gigant Amazon. Dabei zeichnet sich schon ab, dass dieses Weihnachtsgeschäft für das Tech-Unternehmen besonders erfolgreich werden könnte. Die Prime Days mit zahlreichen Schnäppchen am achten und neunten Oktober 2024 wurden zum erfolgreichsten Event dieser Art in der Firmengeschichte.

Truist-Analyst Youssef Squali geht davon aus, dass der Konzern gut positioniert ist, um das Wachstum während der kommenden Wochen voranzutreiben. Er geht für das vierte Quartal von einem Umsatzwachstum in Nordamerika von 8,7 Prozent aus und ist damit sogar noch optimistischer als der Branchenschnitt von 8,5 Prozent im Jahresvergleich.



Amazon-Aktie auch 2025 noch ein Top-Pick an der Börse?

Laut Squali ist Amazon aber auch in den kommenden Jahren gut aufgestellt. Mit "Amazon Haul" hat der Konzern in Amerika eine neue Plattform mit Waren bis zu 20 US-Dollar eingeführt, um mit Billig-Konkurrenten wie Temu oder Shein Paroli zu bieten. Kurzfristig soll das Angebot laut dem Experten keinen großen Einfluss auf die Bilanz des Unternehmens haben, die Plattform erweitert aber die Warenauswahl – und das könnte in Zukunft die Bestellhäufigkeit und Kundenbindung verbessern.

Unabhängig davon besitzt Amazon aber natürlich auch noch eine wachsende KI- und Cloud-Sparte, deren Anteil am Gesamtwachstum in den nächsten Jahren höher ausfallen dürfte. Amazon ist so in verschiedenen Wachstumsmärkten vielversprechend aufgestellt. All das macht die Aktie für Squali für das Jahr 2025 zu einem Favoriten unter den Mega-Caps. Die Aktie von Amazon finden Sie unter anderem auch im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE.



37 Prozent Upside bei Amazon möglich?

Insgesamt blickt Analyst Squali shr bullisch auf die Amazon-Aktie. Sein Kursziel von 270 US-Dollar impliziert für das kommende Jahr ein Kurswachstum von 37 Prozent. Der Durchschnitt an der Wall Street liegt mit knapp 240 US-Dollar ein Stück darunter. Ein Upside von 16 Prozent wäre dann aber immer noch drin. Derzeit raten 45 Experten zum Kauf der Aktie, nur einer würde sie bloß halten. Für Amazon könnten die Festtage und das kommende Jahr also besonders festlich werden.



Lesen SIe auch: Allianz und BASF: Diese Überraschungen warten im Dezember auf die beiden Aktien



Oder: Rheinmetall vs. Siemens Energy vs. MTU: Bringt dieser DAX-Spitzenwert Ihnen jetzt das meiste Geld?