Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power ist am Mittwoch nach Börsenschluss kräftig unter die Räder gekommen. Das steckt hinter dem deutlichen Abverkauf.

5,5 Prozent verlor die Aktie von Plug Power am Mittwoch im nachbörslichen Handel, was vor allem an den Quartalszahlen des Unternehmens gelegen haben dürfte. Das wurde gemeldet:

Das sind die Hintergründe beim Absturz der Plug Power Aktie

Ein weiteres Mal ist der Nettoverlust bei Plug Power im abgelaufenen Quartal angestiegen. Dieser kletterte auf 236,4 Mio. US-Dollar oder 0,40 US-Dollar pro Aktie, nachdem es im Vorjahresquartal 173,3 Mio. US-Dollar oder 0,30 US-Dollar pro Aktie gewesen waren. Analysten hatten dagegen mit einem Verlust von nur 0,26 US-Dollar gerechnet.

Ursächlich für die hohe Burn-Rate war aber ein wesentlich gesteigerter Umsatz. So setze Plug Power im abgelaufenen Quartal 260,2 Millionen US-Dollar um, was 21,7 Millionen US-Dollar über den Erwartungen des Marktes lag. Dies entspricht übrigens einem Wachstum von 72 Prozent.

Auch die Umsatzprognosen für das Gesamtjahr von 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar wurden nochmals bestätigt.

Plug Power Aktie kämpft wieder mit Profitabilitätssorgen

Doch auch wenn der Umsatz des Wachstumsunternehmens höher ausfiel als erwartet, so konnte das Aktionäre von Plug Power kaum beruhigen. Diese verkauften den Titel nachbörslich ab.

Da half es auch nichts, dass das Management verkündete, dass man „klare kurzfristige Ziele hat, um die Rentabilität in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 zu verbessern und bis 2024 zusätzliche Kostensenkungsinitiativen zu starten“.

Das Unternehmen sagte außerdem, es prüfe „mehrere Finanzierungsoptionen mit Gegenparteien, darunter, aber nicht beschränkt auf, das Kreditprogramm des US-Energieministeriums, strategische Projektinvestitionspartner und Unternehmenskreditfazilitäten.“

Wie geht es weiter mit der Plug Power Aktie?

Wiedereinmal hat Plug Power also mit seiner Profitabilität zu kämpfen, was deutlich auf der Aktie lastet.

Momentan sieht es deshalb eher so aus, als würde die Aktie jetzt in einen Abwärtstrend übergehen, vor allem da die gleitenden Durchschnitte nach unten durchbrochen worden sind.

Aus diesem Grund sollten Anleger hier zunächst an der Seitenlinie bleiben und eine Bodenbildung abwarten, auch wenn Plug Power selbst langfristig einiges an Potenzial mitbringt.

