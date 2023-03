Deutschland wird mehr und mehr zum Land der Luxusautobauer. Doch welche ist eigentlich die beste? Der Börsenneuling Porsche oder der sich in der Transformation befindende Mercedes-Benz Konzern?

Porsche oder Mercedes fahren – wer sich diese Frage stellt, muss sich um Geld oft keine Sorgen mehr machen. Damit andere dies eines Tages auch nicht mehr müssen, legen sie an, zum Beispiel in die Aktien der beiden Luxusautobauer. Doch mit welchem fährt man am Ende besser?

Mercedes – Länger auf den Verbrenner setzen

Beim Blick auf Mercedes fällt nicht nur die fast schon standardmäßige günstige Bewertung des Autoherstellers, sowie die Dividendenrendite auf, sondern vor allem die aktuelle Nachrichtenlage. Hier gab es nämlich eine Ankündigung, dass der Konzern, der sich eigentlich gerade hin zur E-Mobilität und ins Luxussegment transformiert, noch deutlich länger auf Verbrenner setzen will als erwartet.

So will der Konzern ähnlich wie BMW, wohl noch bis in das nächste Jahrzehnt hinein ganze Produktionsserien von Verbrennermodellen an den Markt bringen, obwohl zum Beispiel in der EU ein Verbot ab 2030 schon fast beschlossene Sache scheint.

Porsche – Vollelektrisch in die Zukunft

Ganz anders dagegen bei Porsche, welche auf die vollelektrischen SUV-Modelle im höherklassigen Bereich setzen wollen und auch mit den auslaufenden Sportwagenmodellen noch gute Gewinne erzielen.

Ganz anders dagegen bei Porsche, welche auf die vollelektrischen SUV-Modelle im höherklassigen Bereich setzen wollen und auch mit den auslaufenden Sportwagenmodellen noch gute Gewinne erzielen.

Auch diese Aktie scheint günstig bewertet, auch wenn sie der Hype rund um den größten Börsengang in 2022 natürlich massiv nach oben getragen hat.

Porsche vs. Mercedes – Welches ist die bessere Aktie

Doch um zu klären, welches von beiden die bessere Aktie ist, muss man weniger auf Bewertungskriterien und Co. schauen, sondern muss sich vornehmlich zwei Glaubensfragen stellen: Wie lange wird es Verbrenner auf einem großen europäischen und amerikanischen Markt noch geben? Und welche dieser Aktien produziert echte konjunkturunabhängige Luxusgüter?

Dabei kann sicherlich ein Case für beide Seiten gemacht werden und die unterschiedlichen Strategien der Unternehmen könnten auch eine gute Risikostreuung für Anleger bedeuten, die lieber beide Aktien im Depot hätten.

