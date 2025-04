Auch an dem iPhone-Hersteller Apple gehen die neuen US-Zölle nicht spurlos vorbei. Die Abwärtsspirale der Aktie könnte sich dabei schon bald viel schneller drehen.



Das Zoll-Gespenst geht weiter um und auch das amerikanische Unternehmen Apple samt Aktie könnten bald erneut vor ihm erzittern. Einen Vorgeschmack bekam der Wert schon in der letzten Woche, als die Aktie um etwa 15 Prozent nachgab. Zuletzt notierte die Aktie im Sommer 2024 so tief. Und das Ende der Abwärtsspirale muss noch nicht erreicht sein, denn für Apple haben Zölle eine besondere Bedeutung.



Apple-Produkte sind international

Allein das iPhone ist kein Produkt, das nur in Amerika entsteht. Komponenten kommen aus vielen verschiedenen Ländern wie Taiwan oder Deutschland und in Indien und China wird das Gerät zusammengebaut. Zölle treffen Apple bei der Herstellung der Technik also in jedem Fall und auch Ausweichszenarien zur Produktion in andere Länder sind nicht mehr so leicht vorstellbar, da die Zölle diesmal ja weltweit in Kraft treten.

Dementsprechend rechnet die Investmentfirma Rosenblatt Securities bei Apple mit heftigen Preiserhöhungen in der nahen Zukunft. So soll allein das iPhone 16 (Pro Max, 1TByte Speicher) nicht mehr 1600 US-Dollar kosten, sondern auf 2300 US-Dollar anstiegen. Insgesamt müsste der Konzern, um die Zölle auszugleichen, den Angaben zufolge im Schnitt die Preise um etwa 30 Prozent erhöhen.



Aktie von Apple steht vor einem Dilemma

Und höhere Preise in Kombination mit einem Verlust von wirtschaftlicher Kaufkraft, den die Zölle provozieren, könnten für Luxus-Hersteller wie Apple zu einem echten Problem werden. Um die Produktion zu großen Teilen in die USA zu verlegen, fehlt die Infrastruktur. Zudem wäre das mit höheren Kosten allein bei den Löhnen verbunden.

Gewinnen kann Apple in der derzeitigen Situation also kaum etwas und muss auf Verhandlungen der Länder mit den USA hoffen. Derzeit kann aber von Entspannung keine Rede sein. Im vorbörslichen Handel gab die Apple-Aktie erneut fast drei Prozent nach. Wer dennoch den Abverkauf des Titels zum Einstieg nutzen will, kann sich auch über ein diversifiziertes Investment in mehrere Tech-Giganten Gedanken machen, um starke Verluste bei einem Unternehmen womöglich auszugleichen. Dafür bietet sich auch der Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE an.



