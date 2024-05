Wissen die mehr? Kurz vor den morgigen Zahlen tätigen Profi-Investoren nochmal Käufe in Milliardenhöhe bei der berühmten Nvidia-Aktie – wird die Aktie nochmal deutlich ansteigen?

Auf diese Zahlen blickt die ganze Wall Street: Die des KI-Giganten Nvidia. Morgen Abend legt das Unternehmen die Zahlen des ersten Quartals (endete am 30. April) vor.

Nvidia gilt als einer der größten Profiteure beim Thema Künstliche Intelligenz (KI). Denn der Chip-Gigant stellt mit seinen Produkten sozusagen die Infrastruktur bereit, damit diese Technologie erst funktionieren kann. So legte die Aktie im Jahr 2023 bereits über 200 Prozent zu und liegt auch seit Jahresanfang schon wieder rund 100 Prozent im Plus.

Und immer, wenn man denkt, die Aktie kann nicht noch weiter zulegen, so überrascht sie jedes Mal aufs Neue. Bei den vergangenen Quartalszahlen war stets mit hervorragenden Ergebnissen gerechnet worden – dennoch stieg die Aktie nach Vorlage von diesen erneut stark an. Können sich Anleger bei den morgigen Quartalszahlen also erneut auf starke Kursanstiege einstellen? Sollten sie jetzt lieber noch schnell zuschlagen? Die Bewegungen von einigen Profiinvestoren lassen jedenfalls darauf schließen.

Kurz vor den Zahlen: Profi-Investoren schlagen in Milliardenhöhe bei Nvidia-Aktie zu

So zeigt ein Blick auf die Bloomberg-Datenbank: Die BNP Paribas kaufte laut Stand des 21. Mais über 641.000 Aktien von Nvidia hinzu. Noch einen drauf legten die Investoren von Franklin Resources, die zum Stand des 20. Mais über 1,8 Millionen Aktien hinzufügten. Die Deutsche Bank kaufte über 330.000 Aktien ein. Das entspricht insgesamt Zukäufen in Milliarden-Dollar-Höhe. Einzig die Credit Suisse fiel mit größeren Verkäufe in Höhe von etwa 150.000 Aktien auf.

Auch diejüngste Offenlegung des Milliardärs Ken Fisher zeigt, dass er seine Anteile bei Nvidia im vergangenen Quartal nochmal erhöhte. Sie sind fasziniert davon, auf welche Aktien die Superreichen sonst noch setzen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den neuen Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, mit dem Sie unkompliziert am Reichtum von Milliardären wie Ken Fisher, Warren Buffett oder Bill Gates partizipieren können.

Nvidia bringt Zahlen – das können Sie erwarten

Doch was erwartet Anleger bei den neuen Quartalszahlen? Nun, blickt man auf die Schätzungen des Analysten-Konsens, können sich Anleger erneut auf starke Ergebnisse freuen. So rechnen sie für das erste Quartal mit einem Plus beim Umsatz von über 243 Prozent auf 24,69 Milliarden US-Dollar sowie einem Plus von fast 546 Prozent auf 5,65 US-Dollar beim Gewinn je Aktie.

Die Frage stellt sich, ob diese Zahlen erneut für einen hohen Kursanstieg bei der Nvidia-Aktie sorgen können, denn dass das Geschäftsmodell des Unternehmens hervorragend läuft und weiterhin herausragende Zahlen liefert, ist vielen Anlegern bereits bewusst. Allerdings hatte man dieselbe Situation auch bereits bei den vergangenen Quartalszahlen und dennoch quittierten Anleger diese nach Vorlage der Zahlen mit starken Zukäufen der Aktie und der Kurs stieg an.

Fest steht: Man braucht als Anleger bei der Nvidia-Aktie gar nicht zwingend auf kurzfristige Kursanstiege oder auch -verluste zu wetten. Denn bei der Nvidia-Aktie handelt es sich um einen der größten KI-Profiteure. Das Thema KI steht noch immer erst am Anfang der Entwicklung und wird sein Potenzial vor allem in den kommenden Jahren weiter entfalten. Wer jetzt auf Nvidia setzt, sollte langfristig so oder so belohnt werden und könnte durch die Vorlage der Quartalszahlen, die vermutlich die Erwartungen erfüllen werden (wenn nicht gar erneut übertreffen) nochmal mit einem extra Kurs-Boost belohnt werden. Für das Gesamtjahr rechnen Analysten mit einem Plus beim Umsatz von über 86 Prozent und auch der Gewinn je Aktie könnte um über 110 Prozent steigen. Auch für das Jahr darauf rechnen Analysten mit deutlichen Wachstumsraten.

Noch dazu ist die Aktie trotz des Erfolges jetzt verhältnismäßig günstig zu haben, denn das KGV liegt derzeit bei 37 – das durchschnittliche der vergangenen fünf Jahre hingegen liegt bei 45. 61 Analysten raten derzeit zum Kaufen, sieben zum Halten und keiner zum Verkaufen. Ein durchschnittliches Kursziel von 1.035 bietet ein Aufwärtspotenzial von neun Prozent. Höhere Kursziele sehen hingegen die Analysten von Rosenblatt Securities mit 1.400 US-Dollar oder die HSBC mit 1350 US-Dollar.

