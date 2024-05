Eine sehr interessante Nachricht sorgte dafür, dass Ethereum am gestrigen Montag um 20 Prozent stieg. Was der Auslöser dafür ist, ob Anleger jetzt noch kaufen sollten und was das für Bitcoin und Solana bedeutet.

Lange war bei Ethereum nichts passiert. Der Kurs dümpelte rund 30 Prozent unter dem letzten lokalen Hoch herum. Doch dann schlug eine Nachricht am Montag ein, die die Kryptowährung Nummer 2 direkt nach oben schießen ließ: Denn wie Bloomberg berichtet, sieht es mit der Zulassung eines Ethereum-ETFs plötzlich wieder sehr gut aus. Daraufhin legte Ethereum am Montag um rund 20 Prozent zu. Viele Coins wie Solana und Bitcoin folgten, wenn auch nicht so stark. Doch was bedeutet das jetzt für Anleger?

Kommt bald ein Ethereum-ETF?

Zuletzt hatten Anleger eher die Hoffnung auf einen Ethereum-ETF oder zumindest auf eine baldige Zulassung dessen, aufgegeben. Doch wie Bloomberg berichtet, hat die amerikanische Börsenaufsicht SEC "mindestens eine Börse und mindestens einen potenziellen Emittenten von Spot-Ether-ETFs kontaktiert, um 19b-4-Unterlagen zu aktualisieren", wie Bloomberg schreibt. Dies soll bedeuten, dass eine Genehmigung durch die SEC auf einmal sehr viel wahrscheinlicher geworden ist.

Und Chris Newhouse, Trader bei Cumberland Labs sagt: "Trader versuchen nun händerringend, Positionen aufzubauen, da viele selbst die entfernte Möglichkeit einer Zulassung komplett abgeschrieben hatten."

Doch was bedeutet das nun für Anleger und für die Kryptowährungen Ethereum, Bitcoin und Solana?

Ethereum, Solana, Bitcoin - So geht es mit den Kryptowährungen weiter

Ethereum hat im Chart natürlich einen Riesen-Satz gemacht. Trotz aller guten Nachrichten könnte es auch sein, dass zunächst ein paar Gewinne mitgenommen werden. Doch sollte der Ethereum-Kurs die Marke von 3.730 Dollar durchbrechen, dann steht einer weiteren Rallye nichts im Wege.

Bei Bitcoin sieht die Lage sogar noch komfortabler aus. Denn auch Bitcoin wurde durch die guten Nachrichten bei Ethereum mitgerissen und konnte um 8 Prozent am Montag auf 71.400 Dollar steigen. Dadurch ist der Bitcoin jetzt wieder in Schlagdistanz zu seinem Rekordhoch von rund 73.800 Dollar. Wenn der Kurs ein neues Rekordhoch bildet, dann ist der Weg nach oben erstmal frei und Anleger können als Ziel rund 84.500 Dollar anpeilen.

Auch Solana stieg um 10 Prozent am gestrigen Montag und konnte damit die jüngste Rallye fortsetzen. Bei diesem Altcoin gibt es wie bei vielen Altcoins eine starke Volatilität, auf die Anleger sich gefasst machen müssen. Nichtsdestotrotz ist Solana immer noch in einem stabilen Aufwärtstrend.

Anleger können sich also aktuell über die erfreuliche Überraschung bei Ethereum freuen. Man sollte aber im Hinterkopf behalten, dass sich die SEC auch ganz schnell wieder melden kann und diese Gerüchte dementieren kann. Auf Rückschläge sollte man sich also gefasst machen. Wer deswegen diversifiziert in Kryptowährungen investieren möchte, der schaut sich den BÖRSE ONLINE Best of Krypto-Index an. Hier sind nämlich 10 große Coins versammelt und unter ihnen befinden sich auch Ethereum, Solana und Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Bitcoin, Solana.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Bitcoin.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Bitcoin.