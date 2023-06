Der US-Softwarekonzern profitiert von der Euphorie um künstliche Intelligenz, die Aktie steigt auf ein Rekordhoch. Zeit für ein neues Kursziel beim SAP-Rivalen aus Texas.

Die Cloud-Geschäfte bei Oracle liefen im jüngsten Geschäftsquartal stark: In den drei Monaten bis Ende Mai stiegen die Umsätze mit der Cloud beim SAP-Rivalen aus Texas um 54 Prozent auf 4,4 Milliarden US-Dollar. Besonders stark wuchs der Bereich Cloud-Infrastruktur, wo Oracle mit den Marktführern Microsoft und Amazon konkurriert. Hier steigerte das Unternehmen die Erlöse um 76 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar. Der Bereich mit Anwendungssoftware aus der Cloud — dazu gehören Programme zur Unternehmenssteuerung, mit denen Oracle etwa mit SAP in Konkurrenz steht — legte um 45 Prozent auf drei Milliarden Dollar zu.

Oracle-Aktie als Profiteur des KI-Booms

Der Boom um künstliche Intelligenz (KI) in den vergangenen Monaten, ausgelöst etwa durch ChatGPT, spielt Oracle dabei in die Karten. KI braucht eine riesige Rechenleistung, was die Nachfrage nach Cloud-Diensten von Oracle antreibt. Selbst Nvidia nutze die Recheninfrastruktur von Oracle für die KI-Entwicklung, sagte Verwaltungsratschef und Oracle-Mitgründer Larry Ellison. Der Chipkonzern Nvidia, der als Marktführer bei KI gilt, profitiert enorm vom KI-Boom und erreichte Ende Mai einen Börsenwert von einer Billion Dollar. Zum starken Cloud-Wachstum von Oracle trug unter anderem auch die Übernahme des Gesundheits-IT-Spezialisten Cerner bei, die Oracle vor gut einem Jahr abgeschlossen hat.

Übrigens: Im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index befinden sich 20 KI-Boo-Aktien. Über ein Zertifikat können Anleger investieren.

KI-Aktien: Da ist noch mehr drin

Insgesamt stieg der Umsatz von Oracle im jüngsten Geschäftsquartal um 17 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar, im gesamten Ende Mai abgelaufenen Geschäftsjahr erreichte Oracle einen Rekordumsatz von 50 Milliarden Dollar, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte um 27 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar.

Die Zahlen sowie der Ausblick überzeugten Anleger, die die Oracle-Aktie auf ein neues Rekordhoch schickten. Im nun laufenden Geschäftsjahr sollten die Cloud-Umsätze laut Oracle-Chefin Safra Catz mindestens genauso stark wachsen wie im vergangenen Geschäftsjahr. Im ersten Quartal soll der Umsatz insgesamt acht bis zehn Prozent zulegen, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 1,12 bis 1,16 Dollar liegen. Einen Tag nach Bekanntgabe der Zahlen folgte die Meldung, dass Oracle zusammen mit dem KI-Start-up Cohere KI-Dienste entwickeln will. Unser Kursziel von 100 Euro hat die Aktie geknackt — wir erhöhen Kursziel und Stoppkurs.

Und lesen Sie auch: Die Jahrhundert-Gewinner: Die Aktien wie Alphabet, Berkshire, Allianz, Mercedes oder Apple empfehlen Analysten jetzt zum Kauf

oder: Kursrally bei KI-Aktien - und welche haben jetzt noch das höchste Kurspotenzial - Nvidia, Meta, Alphabet, Exscientia im Check



Dieser Artikel erschien zuerst in BÖRSE ONLINE 25/2023. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.