Qualitätsaktien wie eine Coca-Cola & Co. sind zumeist an der Börse nicht günstig und viele Anleger schrecken vor einem Kauf zurück. Doch diese drei Titel können Sie jetzt definitiv aufsammeln, da sie fair bewertet erscheinen.

Qualitätsaktien sind die Basis jedes Portfolios. Doch im Zuge der Verwerfungen an den Märkten seit 2022 sind viele Aktien hoher Güte massiv von Anlegern überlaufen worden, was die Bewertungen nach oben getrieben hat. Deswegen haben Schnäppchenjäger im privaten Bereich, aber auch institutionelle Value-Investoren wie Warren Buffett in einem solchen Markt nicht nachgekauft.

Qualität zum fairen Preis: Diese Titel können Sie jetzt aufsammeln

Allerdings gibt es aktuell auch einige Qualitätsaktien zu einem relativ fairen Preis, weshalb Investoren diese jetzt aufsammeln und langfristig halten können. Vor allem diese drei Titel sollten sich Anleger dabei etwas genauer anschauen:

Diageo (KGV 17,5 / Dividendenrendite: 2,8 Prozent)

Erster Wert ist dabei der Spirituosenkonzern Diageo. Dieser ist in der vergangenen Woche aufgrund von konjunkturellen Absatzproblemen ordentlich abverkauft worden, dürfte diese Probleme aber langfristig überkommen.

Zudem ist das Unternehmen einer der größten Player in seiner Branche, hat ein breites Markenportfolio mit klangvollen Namen wie Captain Morgan und Guinness und ist überdies mit einem KGV von 17,5 deutlich günstiger als noch in den Hochzeiten 2021.

BlackRock (KGV 19,4 / Dividendenrendite: 2,8 Prozent)

Ebenfalls deutlich von der Bewertung in den Hype-Phasen hat sich die Aktie von BlackRock entfernt. Der bekannte Vermögensverwalter ist an der Börse zusammen mit den Märkten nach unten gefallen und hat nun eine Bewertung von unter KGV 20.

Allerdings sollte der Branchenprimus langfristig mit der Börse wieder steigen, da die Erträge durch die steigenden Volumen ebenfalls wachsen.

Unilever (KGV 16,7 / Dividendenrendite: 3,8 Prozent)

Auch im konservativen Basiskonsumgütersektor sind übrigens einige Titel jetzt vergleichsweise günstig geworden. So etwa die Aktie von Unilever, welche aktuell ein KGV von 16,7 und eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent aufweist.

Aufgrund des defensiven Geschäftsmodells, des breiten Markenportfolios und einem neuen Management, dass den Konzern zu mehr Wachstum verhelfen soll, ist der Titel also jetzt definitiv einen Blick wert.

