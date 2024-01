Wichtige Kriterien um mittels Aktien ordentliche Erträge zu erzielen sind unter anderem ein funktionierendes Geschäftsmodell, welches in Krisenzeiten intakt ist und ordentliche Erträge liefert, diese Dauerläufer-Aktie verkörpert das, Kursrücksätze bieten super Einstiegsgelegenheiten.



Es ist die Rede vom weltweit tätigen Gas- und Wasserstoffspezialisten Air Liquide. Dieser gehört mit etwa vier Millionen Kunden neben Linde und zu den führenden Konzernen in dieser Branche.



Das zukünftige Geschäft der Franzosen dürfte sich zukünftig verstärkt auf den Wasserstoff-Sektor ausweiten. Air Liquide ist ein Wasserstoff-Komplettanbieter und unterhält in Deutschland bereits mehr als 30 Wasserstoff-Tankstellen. Insbesondere im Bereich der energieintensiven Großindustrie wird Wasserstoff eine immer größere Rolle spielen, davon dürfte Air Liquide überproportional profitieren. So könnte die wirtschaftliche Erholung der Chemieindustrie in diesem Jahr den Franzosen sehr gut in die Karten spielen und für einen weiteren Wachstumsschub sorgen. Hohe Nachfrage gepaart mit Preiserhöhungen haben zu einer weiteren Erhöhung der Margen geführt.



Air Liquide versus Dax und Euro Stoxx 50

Unglaubliche Stärke

Obiges Schaubild spiegelt die Stärke der Air Liquide Aktie eindeutig wider. Auf Sicht von zehn Jahren hat die Aktie den DAX knapp 100 Prozent-Punkte und den Euro Stoxx 50 sogar um mehr als 120 Prozent-Punkte hinter sich gelassen. Air Liquide kommt derzeit auf ein KGV von 25 und ist damit etwas günstiger bewertet als Konkurrent Linde. Bei der Dividendenrendite hat Air Liquide mit 1,69 Prozent etwas mehr zu bieten als Linde mit 1,25 Prozent.



Fazit Air Liquide ist ein Top-Investment für die langfristige Geldanlage. Kursschwache Tage in der Aktie waren in der Vergangenheit immer sehr gute Einstiegsmomente. Große Investmentbanken wie UBS, Deutsche Bank und Barclays haben die Aktie auf der Kaufliste.



